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ISPARTA'DA HER ZAMAN TAZE BALIK GÖZDE BALIK'TA

ISPARTA'DA HER ZAMAN TAZE BALIK GÖZDE BALIK'TA
ISPARTA
G.Tarihi: 29.11.2020 16:19
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TAZE ,SAĞLIKLI, PROTEİN KAYNAĞI BALIKLAR TEZGAHTA

Denizden yeni çıkan  mevsimlik taze balıklar ve deniz ürünleri  çeşitleri Isparta'da Gözde Balık tezgahlarında yerini aldı.

En çok vitamine ve proteine ihtiyaç duyduğumuz bu dönemlerde uzmanlar bağışıklık sisteminin güçlenmesi için ''bol bol balık tüketin'' tavsiyesinde bulunuyor.

Adres:6 Mart Atatürk caddesi halı sarayı karşısı

GÖZDE BALIK TEZGAHLARI TAZE BALIKLARLA DOLDU

Denizden yeni çıkan taptaze balıklar Gözde balık tezgalarına ulaştı.

Gözde Balık Isparta'da Palamut,Sazan,Çupra,Levrek,Somon,Hamsi,Lüfer,Merrcan,Kalamar,Barbun,Karides ve diğer onlarca protein kaynağı balık çeşitlerini sizlere temizlenmiş olarak sunuyor.

Uzmanlar kış aylarında vücudun direncinin kırılmaması  ve sağlıklı bir yaşam için  bol bol balık tüketilmesi gerektiğine dikkat çekiyor.

Karada balık Gözde Balık'tan alınır...!

6 Mart Atatürk caddesi Halı Sarayı karşısı ISPARTA

 
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ISPARTA'DA HER ZAMAN TAZE BALIK GÖZDE BALIK'TA
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