TAZE ,SAĞLIKLI, PROTEİN KAYNAĞI BALIKLAR TEZGAHTA

Denizden yeni çıkan mevsimlik taze balıklar ve deniz ürünleri çeşitleri Isparta'da Gözde Balık tezgahlarında yerini aldı.

En çok vitamine ve proteine ihtiyaç duyduğumuz bu dönemlerde uzmanlar bağışıklık sisteminin güçlenmesi için

tavsiyesinde bulunuyor.

Adres

:6 Mart Atatürk caddesi halı sarayı karşısı

GÖZDE BALIK TEZGAHLARI TAZE BALIKLARLA DOLDU

Denizden yeni çıkan taptaze balıklar Gözde balık tezgalarına ulaştı.

Gözde Balık Isparta'da Palamut,Sazan,Çupra,Levrek,Somon,Hamsi,Lüfer,Merrcan,Kalamar,Barbun,Karides ve diğer onlarca protein kaynağı balık çeşitlerini sizlere temizlenmiş olarak sunuyor.

Uzmanlar kış aylarında vücudun direncinin kırılmaması ve sağlıklı bir yaşam için bol bol balık tüketilmesi gerektiğine dikkat çekiyor.

Karada balık Gözde Balık'tan alınır...!

6 Mart Atatürk caddesi Halı Sarayı karşısı

































