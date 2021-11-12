“Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes” Fidan Dikim Etkinliği 11.11.2021 Tarihinde Gerçekleştirildi

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın 2019/24 Sayılı Genelgeleriyle 11.11.2019 tarihinde Milli Ağaçlandırma Seferberlik günü ilan edilen “ Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes” fidan dikim etkinliği Isparta’da Tarım ve Orman Bakanlığımızın öncülüğünde tüm Türkiye ile eşzamanlı olarak gerçekleştirildi.Isparta Orman Bölge Müdürlüğümüz sorumluluk alanı içinde 23 lokasyonda gerçekleştirilen programın Isparta merkezli etkinliğe, Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Dağ Komando Okul Komutanı Tümgeneral Emre Tayanç, İl Jandarma Komutanı, Orman Fakültesi Dekanı, Isparta İl Protokolü, Birçok Sivil Toplum Örgütü temsilcisi, Sütçüler’de öğrenim gören öğrencileri temsilen 100 öğrenci ve Bölge Müdürlüğümüz personelinin katılımıyla 2 Ağustosta meydana gelen orman yangını nedeniyle Sütçüler ilçesi Çandır köyünde yangın alanında yapıldı.Isparta Orman Bölge Müdürümüz Rıfat Ataş 11.11.2021 Milli Ağaçlandırma gününün anlam ve önemiyle ilgili yapmış olduğu konuşmada “ Ormanların; hava, su, toprak gibi insanoğlunun ve diğer canlıların temel ihtiyaçlarını karşılayan doğal ve yenilenebilir kaynaklar olduğunu, Tarım arazilerinin sigortası ve kullanılabilir su kaynaklarının deposu olarak ormanların, sürdürülebilirliğini sağlamanın, çok yönlü faydalanma prensibiyle, iyi bir şekilde işletilerek mümkün olacağını, Orman Genel Müdürlüğü olarak; Ormanlarımızın korunması, geliştirilmesi ve gelecek nesillere aktarılmasıyla ilgili misyonumuzun İnsana ve çevreye duyarlı sürdürülebilir bir yönetim anlayışıyla yürütüldüğünü, bu minval çerçevesinde ülkemizin dünyada orman varlığını arttıran ender ülkelerden biri olduğunu, yanan orman alanlarının aynı yıl içinde ağaçlandırıldığını, 2 Ağustosta çıkan orman yangını vesilesiyle programın Çandır köyünde gerçekleştirildiğini ve bu lokasyon ile birlikte tüm alanda 164.000 fidan dikileceğini ve ayrıca 3.200 Kg. kızıl çam tohumu ekileceğini bununda 51.500.000 tohuma tekabül ettiğini ifade ederek, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma seferberliğinin dünyamız, ülkemiz ve Isparta’mız için hayırlı olmasını diledi.Törende Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu Milli Ağaçlandırma günü olarak ilan edilen 11 Kasım tarihinin ülkemiz ve dünyamız adına bir kazanım olduğundan bahisle diktiğimiz fidanların ve ekilen tohumların gelecekte bize nefes olarak geri döneceğini, 2 Ağustos tarihinde Çandır köyünde çıkan orman yangınından sonra yanan alanlarda gerçekleştirilen başarılı çalışmalarla ilgili başta Orman Bölge Müdürümüz Rıfat Ataş olmak üzere tüm Bölge Müdürlüğü çalışanlarına teşekkür ederek, katılımcıları fidan dikmeye davet etti.Tören programı ve konuşmaların ardından bütün katılımcılarla fidan dikimine geçilerek fidanlar toprakla buluşturuldu. 11.11 Milli Ağaçlandırma programı çerçevesinde Isparta Orman Bölge Müdürümüz sorumluluk alanında Isparta, Burdur ve Afyonkarahisar illerinde 23 ayrı lokasyonda fidan dikimi gerçekleştirilerek Bölge Müdürlüğümüz, İşletme Müdürlüklerimiz ve müstakil Şefliklerimizde halkımıza 10.000 adet ücretsiz fidan dağıtımı yapıldı.