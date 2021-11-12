Eğirdir Ardıç Kokacak, 5 Bin Fidanı

Toprakla Buluşuyor

Programa Kaymakam Adem Çelik, Belediye Başkan Vekili Selim Bulucu, Emniyet Müdürü Ayhan Zarif, Jandarma Komutanı Yüzb. Fatih Türkmen, daire müdürleri ve çok sayıda davetli katıldı."Eğirdir Yeniden Ardıç Kokacak" sloganıyla hayat bulan, Ardıç Gönüllüleri ile Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nin birlikte hazırladığı sosyal sorumluluk projesi kapsamında Eğirdir’de yaklaşık 80 dönüm alana ardıç fidanları dikildi.11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde gerçekleştirilen fidan dikim töreni halk oyunları gösterisi ile başladı. Eğirdir Orman İşletme Müdürlüğü yetkililerince ardıç fidanı hakkında bilgi verilerek katılımcılar tarafından fidan dikimi yapıldı. Eğirdir Orman Fidanlığında üretilen 1-2 yaşındaki kokulu ardıç fidanları katılımcılar tarafından toprakla buluşturulurken dikilen fidanların yaşayabilmesi için gerekli olan bakım çalışmaları yaklaşık 5 yıl süreyle Eğirdir Orman İşletme Müdürlüğünce yapılacak.Ardıç Gönüllüleri, bu yıl başlatılan ağaçlandırma çalışmasını önümüzdeki yıllarda da devam ettirmeyi hedefliyor. Gönüllüler ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği ile 5 bin ardıç fidanını toprakla buluşturmayı planlıyor. Önümüzdeki yıllarda, gönüllü olanların adına özel ağaçlandırma alanları düzenleyecek ve bu alanlara, gönüllü kişilerin adları verilecek. Gönüllüler, Eğirdir Gölü’nün çevresinin bir gün ardıç ağaçları ile kaplı olduğunda, ardıç kuşlarının ötüşlerini duyabilmeyi umut ediliyor.Etkinliğe; Eğirdir ilçe protokol üyeleri, ISUBÜ’lü akademisyenler, Ardıç Gönüllüleri, ISUBÜ Turizm Fakültesi ve Eğirdir MYO öğrencileri, lise öğrencileri, sivil toplum kuruluş temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.