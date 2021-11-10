Gazi Mustafa Kemal Atatürk Saygı ve Minnetle Anıldı

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk; ebediyete irtihalinin 83. yılında, 15 temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı’nda düzenlenen törenle saygı, minnet ve rahmetle anıldı. Törene Vali Ömer Seymenoğlu, Garnizon Komutanı Albay Mustafa Kahraman, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, şehit aileleri ve gaziler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri , siyasi partilerin temsilcileri, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı.Tören Atatürk Anıtı’na sırasıyla Valilik, Garnizon Komutanlığı ve Belediye Başkanlığı çelenklerinin sunulmasıyla başladı. Saatler 09.05'i gösterdiğinde sirenler eşliğinde 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Ardından İstiklal Marşı'mızın okunmasıyla göndere çekilen bayraklar yarıya indirildi.10 Kasım Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü anma törenleri Isparta Belediyesi Kültür Merkezi’nde Doğa Koleji öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan anma programıyla devam etti.Buradaki program Atatürk’ün yaşamını ve kişiliğini anlatan konuşmaların yapılmasıyla başladı. Ardından ise öğrenciler tarafından Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sevdiği türküleri seslendirilerek oratoryo sahnelendi.Programın sonunda Vali Seymenoğlu ve protokol üyeleri Atatürk’ün yaşamından kesitlerin sunulduğu fotoğraf ve resim gezdi.