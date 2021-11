Başdeğirmen: Deregümü’nün şehrimize verdiği katkının bilincindeyizIsparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, başkan yardımcıları ile birlikte Deregümü Köyünde Muhtar Ali Toprakçı, azalar ve vatandaşlar ile bir araya geldi. Seçim sonrasında köye önemli hizmetler yapıldığını dile getiren Muhtar Toprakçı ve vatandaşlar, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e köylerine yaptığı katkılardan dolayı teşekkür ettiler.Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in Deregümü Köyüne önemli katkılar sunduğunu, kendilerine bir telefon kadar yakın olduklarını söyleyen Muhtar Ali Toprakçı, “Köyümüzün bazı sorunları olabiliyor. Bununla ilgili olarak İl Özel İdaresine nasıl dertlerimizi anlatabiliyorsak, sizlere de aynı şekilde sorunlarımızı anlatabiliyoruz. Sizlerde mahalle olmamamıza rağmen bir büyükşehir belediyesi edasıyla bizlere yardımcı oluyorsunuz. Sizin yanınıza gelirken Şükrü Başkanımızın değil, Şükrü ağabeyimizin yanına gelir gibi geliyoruz. Göreve geldiğimizde kendimiz ve heyetimiz nasıl muhtar olarak sevindiysek aynı şekilde Şükrü ağabeyimizin belediye başkanı olmasına da bir o kadar sevindik” dedi.Merkez köy olarak il özel idaresinden hizmet aldıklarını, köy nüfuslarının 2500 olduğunu bunun yaz aylarında 4 bin kişiye çıktığını dile getiren Muhtar Toprakçı, “Isparta merkez ve ilçelerinin en büyük köyüyüz. Bu nedenden sorunlarımız ve dertlerimiz de bitmiyor” şeklinde konuştu.Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in ilk göreve geldiğinde kendilerinin ziyarete gittiğini hatırlatan Muhtar Toprakçı, 2 bin metrekarelik kilit parke taşı taleplerinde bulunduklarını ve daha belediyeden çıkmadan taleplerinin karşılandığını belirtti. Yine köylerindeki mezarlık duvarlarının yapımına beton gönderildiğini aktaran Toprakçı, “Başkanımız köy sakinlerimizin çok dualarını aldı. Başkanımıza şahsım, heyetim ve köy sakinlerim adına çok teşekkür ederim” görüşlerinde bulundu.Vatandaşlar da Başkan Başdeğirmen’in köyleri için ihtiyaçların tamamını karşıladığını kendilerini hiçbir zaman geri çevirmediğini dile getirdiler. Vatandaşlar “Size ne zaman geldiysek hiç kırmadınız, her isteğimizi yaptınız. Halk otobüslerinin köyümüze servis yapmaya başlaması bizler için mutluluk verici. Isparta dışında bir yerde böyle bir hizmetin olduğunu düşünmüyoruz. Köylünün her zaman yanındasınız. En ufak ihtiyacımızda size başvuruyoruz. Bize ve diğer amatör spor kulüplerine verdiğiniz desteklerinizden, köyümüze yapmış olduğunuz yatırımlardan dolayı teşekkür ederiz” diye konuştu.Deregümü’de bulunmaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Deregümü’yü köy olarak değil, şehrimizin içerisindeki bir mahallemiz olarak görüyoruz. Seçim öncesi ve sonrasında ‘bizim şehrimizde 44 mahalle var, 45’inci Deregümü, 46.’sı İlavus, Sav, Kuleönü, Aliköy’ diyerek bugünlere geldik. O gün verdiğimiz söz neyse onu harfiyen yerine getirerek çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Bize yakın olan, olmayan tüm ilçelerimiz, köylerimiz hepsi bizim hizmet verebileceğimiz yerler olarak görüyoruz. Tabi ki il özel idaresinin sorumluluğunda olan yerler il özel idaremizin hizmetlerini alıyorlar. Bizim yapmamız gereken bazı şeyler varsa da bizlerde buralardaki çalışmaları her zaman yapıyoruz. Deregümü köyümüz bize çok yakın, vatandaşlarımız Isparta’da ticaret yapıyorlar. Buranın domatesiyle, kesme çiçeğiyle şehrimize ne kadar çok katkı verdiğinin bilincindeyiz. Bize düşen vazife ne ise her zaman yapmak için hazırız. Davetiniz için teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.