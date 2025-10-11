Isparta’da Narkotik Ekiplerinden Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Yakalandı

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanım ve ticaretine yönelik kararlı çalışmalarını sürdürüyor.

09 Ekim 2025 günü gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda, 12,5 gram esrar, sentetik kannabinoid ve sentetik ecza maddeleri ele geçirildi.

Operasyonlarda yakalanan 4 şüpheliden 2’si hakkında “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Bulundurmak ve Kullanmak” suçundan adli işlem yapılırken, diğer 2 şüpheli “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti” suçundan gözaltına alındı.

Isparta Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu ile mücadelede vatandaşların desteğinin önemine dikkat çekerek, şüpheli durumlarda 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden güvenlik birimlerine ihbarda bulunulması çağrısında bulundu.