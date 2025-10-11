Isparta’da Çalınan Motosikletler Bulundu: Şüpheli Yakalandı
Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, kentte farklı tarihlerde yaşanan iki ayrı motosiklet hırsızlığı olayını aydınlattı.
Yapılan titiz çalışmalar sonucunda hırsızlık olaylarının faili olduğu belirlenen şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
Ekiplerin çalışmaları sayesinde çalınan motosikletler bulunarak sahiplerine teslim edildi.
Isparta Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların mal güvenliğini korumak için hırsızlık olaylarına karşı mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğini bildirdi.