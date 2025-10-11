isparta-ozel-guvenlikisparta-oto-ekspertiz

Isparta'da Motosiklet Hırsızı Tutuklandı

Isparta’da Motosiklet Hırsızı Tutuklandı
Isparta’da Motosiklet Hırsızı Tutuklandı

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, kentte meydana gelen motosiklet hırsızlıklarıyla ilgili yürüttükleri titiz çalışmayı sonuçlandırdı.

Farklı tarihlerde gerçekleşen iki ayrı motosiklet hırsızlığı olayı ile bağlantısı bulunan şüpheli şahıs, yapılan teknik ve saha çalışmaları sonucunda 08 Ekim 2025 günü yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, 09 Ekim 2025 günü çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Isparta Emniyet Müdürlüğü, kent genelinde huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla hırsızlık olaylarına karşı kararlı mücadelesini sürdüreceğini açıkladı.



