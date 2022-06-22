Günün her anı bakımlı gözükmek isteyen kadınlarımızın güzelliğine güzellik katmak için işte Isparta'da güzelliğin büyülü dünyası Sevsen Beauty. Peki Sevsen Beauty bakımlı ve güzel görünmenizi sağlayacak ne gibi hizmetler sunuyor.
Kadınlar günün her anı bakımlı ve şık gözükmeyi ister. Sevsen Beuty günün her anı bakımlı ve şık gözükmek isteyen kadınlar için ideal bir güzellik merkezidir.. Yoğun iş temposundan makyaj yapmaya vakit bulamayan ya da sürekli makyaj yapmaktan sıkılan kadınlar, gözlerinde daha çekici bakışlar için eyeliner, daha canlı parlak dudaklar için dudak renklendirme, dudak vitamini, kalıcı oje ve Microblading Kaş Tasarımı ile daha havalı vurgulanmış kaşlara sahip olabilir. Sevsen Beauty kaşları dökülen, kaşlarında boşlukları bulunan, istediği kaş şekline sahip olmayan kadınlar için harika bir çözüm sunuyor.
Tüm uygulamalar hakkında detaylı bilgi almak veya randevu oluşturmak için aşağıdaki iletişim bilgilerinden ulaşabilirsiniz.
Adres: Yayla mahallesi Gültutan sitesi 1640 sokak
No:14 Kat:2 ISPARTA ( Meydan AVM arkası Belediye Kültür Merkezi yanı )
Randevu Telefon Numarası :0552 627 31 32
İŞTE SEVSEN BEAUTY'NİN ÖNE ÇIKAN HİZMETLERİ
- Protez Tırnak
- Microblading Kaş Tasarımı
- Dudak Renklendirme
- Dudan Gençleştirme
- Dudak Vitamini
- Dipliner / Eyeliner
- İpek Kirpik
- Kirpik Lifting
- Kaş Silme
- Kaş Laminasyonu / Kaş Pudralama
- Kaş Pudralama
- Kaş Laminasyonu
- Bay-Bayan Manikür
- Kalıcı Oje
Kaş vitamini kaşların eski formunu kazanmasına ve sağlıklı yapısına geri dönmesine yardımcı bir yöntemdir. Yüzü şekillendiren ve bakışları etkili bir hale getiren kaşların şekli oldukça önemlidir. Dolgun kaşlar yüze ekstra bir güzellik kazandırmanın yanı sıra ifadenizi de belirler. Kaşlara şekil vermede yaşanan en büyük sıkıntıların başında kaşların zamanla seyrelmiş olması gelir.
Dökülmüş, küsmüş ya da incelmiş kaşları güçlendirmek amacıyla kaş köklerine profesyonel bir cihaz yardımıyla vitamin enjekte edilmesi işlemidir. Kaş vitamini, güçlü içeriği sayesinde kaş kıllarının diplerine nüfuz ederek kaşların beslenmesini sağlar. Vitamin işlemi sırasında kullanılan serum, kıl köklerinin canlanmasına, güçlenmesine ve dökülen yerlerde tekrar tüylerin çıkmasına yardımcı olur.
VİZYON VE MOTTO
Sevsen Beauty yetkilisi ve güzellik uzmanı Sevsen Kirmitçi, vizyonunu ve mottosunu şöyle ifade ediyor.
Tarih boyunca varolmuş ve gelişmeye devam etmiş olan güzelleşme isteğimiz ve estetik kaygılarımız biz kadınlar için her zaman ön planda olmuştur. 10 yıla yakın bir süredir güzellik sektöründen gelen tecrübelerimi birleştirerek güzelliğinize güzellik katmak Sevse Beauty markasını yarattım.
Her sabah evden çıkmadan önce bir sürü bakım ve güzelleşme ritüelinden geçiyoruz. Bakımlı olma alışkanlarımıza daha bütünsel bir bakış açısıyla yaklaşmaya başladık. Güzellik sektörü, bugün her zamankinden daha fazla seçeneğe sahip olsa da, mükemmel sonuçlara ulaşmanın yolu; güvenilir ve hijyenik bir ortamda, en gelişmiş teknolojileri kullanan yetenekli ve deneyimli uzman bir kadro ve merkezden geçmektedir.
Biz kadınların her birimizin beklentileri, güzellik ve bakım ihtiyaçları birbirinden farklıdır. Bizde bunları göz önünde bulundurarak sizlerin ne istediğini dikkatle dinliyor ve en iyi sonuçları elde etmek için ihtiyaçlarınıza göre hizmetleri size sunuyoruz.
Bugün ve bundan sonra "HERŞEY SENİNLE GÜZEL" mottumuz ile çıktığımız bu yola güzelliğinize güzellik katmak için hep birlikte devam edeceğiz.
Kaş Laminasyonu
Kaş Laminasyonu Nedir?
Kaş laminasyonu işlemi kaşlara uygulanıp estetik bir görünüm kazandıran ve kaşların yukarı doğru sabitlenmesini sağlayan bir işlemdir. Kaş laminasyonu işlemi kaşlara taranmış bir görünüm kazandırırken daha estetik durmasını amaçlar. Kaş laminasyonu işlemi kaşları aşağı doğru düşük olanlar, kaşları kıvrık veya yanlış yöne doğru uzayan kişiler, yanlış kaş alım sonucu kaş kaybı yaşayanlar, kaş simetrisi bulunmayanlar için daha uygundur.
Kaş laminasyonu işlemi kaşları yukarıya doğru tarayıp sabitleştirdiği için gün içinde kaş yapısı bozulan ve aşağı düşen kişiler bu işlemi yaptırabilir.
İpek Kirpik
Bakışlarınız anlam kazansın! Gözlerinize zarar vermeyecek antialerjenik ürünlerle yapılan ipek kirpik uygulaması makyaja gerek kalmadan daha etkileyici bakışlara sahip olmanızı sağlar. Saf ipekten elde edilen kirpikler, gözlerin yapısına uygun olarak tek tek kendi kirpiklerinize eklenir.Yoğunluğu ve uzunluğu isteğinize bağlı olarak göz yapınıza en uygun şekilde tasarlanır.
Neden İpek Kirpik?
Makyajın yarattığı ağırlık hissini veya takma kirpiklerin neden olduğu batma hissini sevmeyenler için oldukça faydalı bir yöntemdir. İpek kirpikler gerçek kirpik yapısına en fazla benzeyen ipekten yapıldığı için oldukça doğal görünür bu sebeple ipek kirpik tercih sebebidir.
Dudak Renklendirme
Doğal tonlarda, belirgin ve kendini belli eden dudaklar kuşkusuz ki günümüzde birçok kadının hayalidir. Genetik faktörler veya yaş almaya bağlı olarak dudaklarımız zamanla soluklaşabilir, dudak hatlarımız belirginliğini yitirebilir. Bu da dudaklarımızın solgun ve olduğundan çok daha ince görünmesine neden olabilir. İşte dudak renklendirme işlemi tam da bunun için yapılan ve her daim canlı, belirgin, renkli ve dikkat çekici dudaklara sahip olmasını sağlayan kalıcı makyaj işlemlerinin en çok tercih edilenlerinden biridir.
Dudaklar, vücudumuzdaki hassas bölgelerin başında gelir. Dudak renklendirme uygulaması, mutlaka bu alanda tecrübeli bir kalıcı makyaj uzmanı tarafından yapılması gereken bir işlemdir.
Kirpik Lifting
Var olan kirpiklerin köklerine yeni kirpik eklemeden uygulanarak daha uzun ve hacimli bir görüntü sağlayan işlemdir. Kirpik lifting işleminde keratin bakım uygulandığı için kirpik keratin bakımı da denilebilir.
Kirpik lifting işleminde kirpik dökme veya göze zarar verme söz konusu değildir. Ayrıca kullanılan malzemelerin içeriği anti- alerjiktir. Kirpik lifting seyrek ve hacimsiz kirpik yapısına sahip olanlar için, kirpikleri aşağıya doğru düşük olanlar için bir seçenek haline gelse de kirpiklerinden memnun olmayanlar, daha uzun ve daha hacimli bir görüntüye sahip olmak isteyenler, iri göz yapısına sahip olmak isteyenler ve bakışlarını canlandırmak isteyenler de bu işlemi yaptırabilir.
Microblading Kaş Tasarımı
Microblading Nedir?
Microblading diğer adıyla 3D kıl tekniği, kaşların arasındaki boşlukların kendi kıl yapınıza ve rengine en uygun şekilde tasarımının yapılarak kaşların olduğu bölgeye pigment uygulama işlemidir. Bu işlem microblading kalemi olarak bilinen araç ile yapılır. Microblading işlemi bir dövme işlemi değildir bu işlemde kullanılan teknik ve boyalar deri yüzeyinde kaldığı ve cilde zarar vermediği için dövmeden ayrılmaktadır.
Portez Tırnak
Uzamayan ve kırılan tırnaklarınızdan, bozulan oje dertlerinizden Protez Tırnak uygulamaları ile kurtulabilirsiniz. Hava alabilen özel jellerle istediğiniz boy, şekil ve renklerde tırnağınıza zarar vermeden yapılan tırnak uygulamaları ile günlük hayatınızda bakımlı ellerin konforunu yaşayın.
Protez tırnak sayesinde tırnak kırılmalarının önüne geçilir, daha güçlü tırnaklar elde edilmiş olunur ve var olan tırnağa asla bir zararı bulunmamaktadır. Tırnak yeme alışkanlığına sahip olanlar, tırnakları ince ve kırılmaya meyilli olan kişiler, yoğun iş temposundan dolayı tırnak bakımına fırsat bulamayanlar, tırnak yapılarını beğenmeyenler bu uygulamayı tercih edebilirler.
Neden Jel Protez Tırnak?
Protez tırnak modellerinin birden fazla çeşidi bulunmaktadır. Bunlar arasında en çok tercih edilen ve salonumuzda da uygulanan jel protez tırnaktır. Diğer uygulama çeşitleri akrilik protez tırnak, dipping protez tırnaktır. Jel tırnak hava alabilen jellerle kendi var olan tırnağımızın üzerine uygulanır. Bu sayede alttan uzayan kendi tırnaklarınızın daha sağlıklı ve güçlü bir şekilde uzaması sağlanır. Dünyada ve Türkiye’de tırnak uzmanları tarafından en çok tercih edilen jel protez uygulamasıdır.
Kaş Pudralama Tekniği
Kaş Pudralama Nedir?
Kaşta pudralama tekniği ile kaşlara bir tür fark efekti verilir. Kaşın altına yapılan bir nevi buğulama, gölgelendirme efekti işlemidir. Kalıcı kaş dolgusuna nazaran daha hafif bir dolgu tekniği ve keskin hatları yoktur. Renkler biraz flu ve geçişlidir. Kaşları seyrek olan, kaşlarını sürekli doldurma ihtiyacı duyan ama aynı zamanda doğal bir görünüm elde etmek isteyen kişiler için uygundur.