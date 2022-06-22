''HERŞEY SENİNLE GÜZEL''

Adres:

Meydan AVM arkası Belediye Kültür Merkezi yanı

Randevu Telefon Numarası

İŞTE SEVSEN BEAUTY'NİN ÖNE ÇIKAN HİZMETLERİ

Protez Tırnak

Microblading Kaş Tasarımı

Dudak Renklendirme

Dudan Gençleştirme

Dudak Vitamini

Dipliner / Eyeliner

İpek Kirpik

Kirpik Lifting

Kaş Silme

Kaş Laminasyonu / Kaş Pudralama

Kaş Pudralama

Kaş Laminasyonu

Bay-Bayan Manikür

Kalıcı Oje

Kaş Vitamini

VİZYON VE MOTTO

Sevsen Beauty yetkilisi ve güzellik uzmanı Sevsen Kirmitçi, vizyonunu ve mottosunu şöyle ifade ediyor.

HERŞEY SENİNLE GÜZEL









Kaş Laminasyonu

Kaş Laminasyonu Nedir?

Kaş laminasyonu işlemi kaşlara uygulanıp estetik bir görünüm kazandıran ve kaşların yukarı doğru sabitlenmesini sağlayan bir işlemdir. Kaş laminasyonu işlemi kaşlara taranmış bir görünüm kazandırırken daha estetik durmasını amaçlar. Kaş laminasyonu işlemi kaşları aşağı doğru düşük olanlar, kaşları kıvrık veya yanlış yöne doğru uzayan kişiler, yanlış kaş alım sonucu kaş kaybı yaşayanlar, kaş simetrisi bulunmayanlar için daha uygundur.

Kaş laminasyonu işlemi kaşları yukarıya doğru tarayıp sabitleştirdiği için gün içinde kaş yapısı bozulan ve aşağı düşen kişiler bu işlemi yaptırabilir.









İpek Kirpik

Bakışlarınız anlam kazansın! Gözlerinize zarar vermeyecek antialerjenik ürünlerle yapılan ipek kirpik uygulaması makyaja gerek kalmadan daha etkileyici bakışlara sahip olmanızı sağlar. Saf ipekten elde edilen kirpikler, gözlerin yapısına uygun olarak tek tek kendi kirpiklerinize eklenir.Yoğunluğu ve uzunluğu isteğinize bağlı olarak göz yapınıza en uygun şekilde tasarlanır.



Neden İpek Kirpik?

Makyajın yarattığı ağırlık hissini veya takma kirpiklerin neden olduğu batma hissini sevmeyenler için oldukça faydalı bir yöntemdir. İpek kirpikler gerçek kirpik yapısına en fazla benzeyen ipekten yapıldığı için oldukça doğal görünür bu sebeple ipek kirpik tercih sebebidir.

Bakışlarınız anlam kazansın! Gözlerinize zarar vermeyecek antialerjenik ürünlerle yapılan ipek kirpik uygulaması makyaja gerek kalmadan daha etkileyici bakışlara sahip olmanızı sağlar. Saf ipekten elde edilen kirpikler, gözlerin yapısına uygun olarak tek tek kendi kirpiklerinize eklenir.Yoğunluğu ve uzunluğu isteğinize bağlı olarak göz yapınıza en uygun şekilde tasarlanır.Makyajın yarattığı ağırlık hissini veya takma kirpiklerin neden olduğu batma hissini sevmeyenler için oldukça faydalı bir yöntemdir. İpek kirpikler gerçek kirpik yapısına en fazla benzeyen ipekten yapıldığı için oldukça doğal görünür bu sebeple ipek kirpik tercih sebebidir. Kaş laminasyonu işlemi kaşlara uygulanıp estetik bir görünüm kazandıran ve kaşların yukarı doğru sabitlenmesini sağlayan bir işlemdir. Kaş laminasyonu işlemi kaşlara taranmış bir görünüm kazandırırken daha estetik durmasını amaçlar. Kaş laminasyonu işlemi kaşları aşağı doğru düşük olanlar, kaşları kıvrık veya yanlış yöne doğru uzayan kişiler, yanlış kaş alım sonucu kaş kaybı yaşayanlar, kaş simetrisi bulunmayanlar için daha uygundur.Kaş laminasyonu işlemi kaşları yukarıya doğru tarayıp sabitleştirdiği için gün içinde kaş yapısı bozulan ve aşağı düşen kişiler bu işlemi yaptırabilir.









Dudak Renklendirme

Kirpik Lifting







Microblading Kaş Tasarımı







Portez Tırnak

Neden Jel Protez Tırnak?

Kaş Pudralama Tekniği

Kaş Pudralama Nedir?

Doğal tonlarda, belirgin ve kendini belli eden dudaklar kuşkusuz ki günümüzde birçok kadının hayalidir. Genetik faktörler veya yaş almaya bağlı olarak dudaklarımız zamanla soluklaşabilir, dudak hatlarımız belirginliğini yitirebilir. Bu da dudaklarımızın solgun ve olduğundan çok daha ince görünmesine neden olabilir. İşte dudak renklendirme işlemi tam da bunun için yapılan ve her daim canlı, belirgin, renkli ve dikkat çekici dudaklara sahip olmasını sağlayan kalıcı makyaj işlemlerinin en çok tercih edilenlerinden biridir.Dudaklar, vücudumuzdaki hassas bölgelerin başında gelir. Dudak renklendirme uygulaması, mutlaka bu alanda tecrübeli bir kalıcı makyaj uzmanı tarafından yapılması gereken bir işlemdir.Var olan kirpiklerin köklerine yeni kirpik eklemeden uygulanarak daha uzun ve hacimli bir görüntü sağlayan işlemdir. Kirpik lifting işleminde keratin bakım uygulandığı için kirpik keratin bakımı da denilebilir.Kirpik lifting işleminde kirpik dökme veya göze zarar verme söz konusu değildir. Ayrıca kullanılan malzemelerin içeriği anti- alerjiktir. Kirpik lifting seyrek ve hacimsiz kirpik yapısına sahip olanlar için, kirpikleri aşağıya doğru düşük olanlar için bir seçenek haline gelse de kirpiklerinden memnun olmayanlar, daha uzun ve daha hacimli bir görüntüye sahip olmak isteyenler, iri göz yapısına sahip olmak isteyenler ve bakışlarını canlandırmak isteyenler de bu işlemi yaptırabilir.Microblading diğer adıyla 3D kıl tekniği, kaşların arasındaki boşlukların kendi kıl yapınıza ve rengine en uygun şekilde tasarımının yapılarak kaşların olduğu bölgeye pigment uygulama işlemidir. Bu işlem microblading kalemi olarak bilinen araç ile yapılır. Microblading işlemi bir dövme işlemi değildir bu işlemde kullanılan teknik ve boyalar deri yüzeyinde kaldığı ve cilde zarar vermediği için dövmeden ayrılmaktadır.Uzamayan ve kırılan tırnaklarınızdan, bozulan oje dertlerinizden Protez Tırnak uygulamaları ile kurtulabilirsiniz. Hava alabilen özel jellerle istediğiniz boy, şekil ve renklerde tırnağınıza zarar vermeden yapılan tırnak uygulamaları ile günlük hayatınızda bakımlı ellerin konforunu yaşayın.Protez tırnak sayesinde tırnak kırılmalarının önüne geçilir, daha güçlü tırnaklar elde edilmiş olunur ve var olan tırnağa asla bir zararı bulunmamaktadır. Tırnak yeme alışkanlığına sahip olanlar, tırnakları ince ve kırılmaya meyilli olan kişiler, yoğun iş temposundan dolayı tırnak bakımına fırsat bulamayanlar, tırnak yapılarını beğenmeyenler bu uygulamayı tercih edebilirler.Protez tırnak modellerinin birden fazla çeşidi bulunmaktadır. Bunlar arasında en çok tercih edilen ve salonumuzda da uygulanan jel protez tırnaktır. Diğer uygulama çeşitleri akrilik protez tırnak, dipping protez tırnaktır. Jel tırnak hava alabilen jellerle kendi var olan tırnağımızın üzerine uygulanır. Bu sayede alttan uzayan kendi tırnaklarınızın daha sağlıklı ve güçlü bir şekilde uzaması sağlanır. Dünyada ve Türkiye’de tırnak uzmanları tarafından en çok tercih edilen jel protez uygulamasıdır.Kaşta pudralama tekniği ile kaşlara bir tür fark efekti verilir. Kaşın altına yapılan bir nevi buğulama, gölgelendirme efekti işlemidir. Kalıcı kaş dolgusuna nazaran daha hafif bir dolgu tekniği ve keskin hatları yoktur. Renkler biraz flu ve geçişlidir. Kaşları seyrek olan, kaşlarını sürekli doldurma ihtiyacı duyan ama aynı zamanda doğal bir görünüm elde etmek isteyen kişiler için uygundur.