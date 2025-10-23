Kaya Balık Tezgahlarında Hergün Taptaze Balıklar

Isparta’da balık severlerin yeni gözdesi belli oldu! Kaya Balık, her sabah denizden sofranıza en taze balıkları getirerek şehrin en güvenilir deniz ürünleri adresi haline geldi.

Her biri özenle seçilen balıklar, hijyenik koşullarda hazırlanıyor ve tazeliğiyle farkını ilk lokmada hissettiriyor.

Denizden Sofranıza Tazeliğin Yolculuğu

Kaya Balık, tedarik zincirinde hiçbir aracıyı araya sokmadan balıkçı teknelerinden doğrudan ürün temin ediyor.

Deneyimli ekip, balıkların fileto çıkarma, kılçık ve deri temizleme işlemlerini ustalıkla gerçekleştiriyor.

Size yalnızca taze, temiz ve pişirmeye hazır balıkların keyfini sürmek kalıyor!

Her Gün Taze, Her Gün Güvenli

Haftanın 7 günü, her bütçeye uygun fiyatlarla zengin deniz ürünleri seçenekleri sunan Kaya Balık, müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutuyor.

Isparta’da hem ev hanımlarının hem de restoran sahiplerinin ilk tercihi haline gelen işletme, lezzet ve güveni bir arada sunuyor.

Isparta Halkı Balığa Akın Ediyor!

Yeni Çarşamba Pazarı’ndaki konumuyla kolay ulaşım imkânı sağlayan Kaya Balık, her gün taze tezgahıyla vatandaşların ilgisini çekiyor.

Lezzet, hijyen ve uygun fiyatı aynı anda bulabileceğiniz nadir adreslerden biri olarak dikkat çekiyor.

Adres: Yeni Çarşamba Pazarı No:9, Isparta

Telefon: 0246 220 20 70

WhatsApp Sipariş: 0 530 072 21 80

Instagram:@kaya.balik

Denizden Sofranıza Doğal Tazelik: Kaya Balık!



































