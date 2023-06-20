Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, sporu teşvik etme ve aile bağlarını güçlendirme amacıyla 16 - 18 Haziran 2023 tarihleri arasında "Babalar Günü Satranç Turnuvası"nı düzenledi. İl Müdürlüğünün Satranç Salonunda gerçekleştirilen turnuva, üç farklı kategoride gerçekleştirildi ve büyük bir ilgi gördü.Bu özel etkinlik, babalar ve çocukları arasındaki ilişkiyi güçlendirmek ve birlikte spor yapmanın keyfini yaşatmak amacıyla düzenlendi. Turnuvaya katılan babalar ve çocukları, satranç dünyasının heyecan verici atmosferinde unutulmaz bir deneyim yaşadı.