VALİ SEYMENOĞLU 15 TEMMUZ’DA ISPARTA’YA YAKIŞIR ETKİNLER DÜZENLEYECEĞİZ

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) hain darbe girişiminin yıl dönümünde,15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında yapılacak etkinlikler, yapılan toplantıda görüşüldü.Vali Ömer Seymenoğlu başkanlında 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ve öncesinde yapılacak faaliyetlerin planlanması kapsamında gerçekleştirilen toplantıya Garnizon Komutanı Albay Mustafa Kahraman, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in yanı sıda Isparta’daki tüm kamu kurum kuruluş temsilcileri katıldı.Toplantıda konuşan Vali Seymenoğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününün milletimiz için önemini bir kez daha yineleyerek tüm kurumların irtibatlı koordineli çalışması talimatını verdi.Vali Seymenoğlu, Isparta’da 15 Temmuz tarihine kadar aşılama işleminin de büyük bir oranda bitirileceğini belirterek, geçtiğimiz yıldan daha fazla bir katılımla etkinliklerin yapılacağını belirtti.Vali Seymenoğlu “15 Temmuza kadar aşılanmanın büyük bir oran ile yapılacağını tahmin ediyoruz. Bu yıl Cumhurbaşkanlığı İletişim Daire Başkanlığı talimatları doğrultusunda 15 Temmuz’da günün anlam ve önemine yakışır şekilde tüm kamu kurum ve kuruluşlarının katılımı ile etkinlikler düzenleyeceğiz.” dedi.Konuşmanın ardından toplantıya katılan tüm kurum ve kuruluşların 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününde üstlenecekleri görevler belirlenerek her hangi bir aksaklığa yol açmayacak şekilde yapılacaklar koordine edildi.Vali Ömer Seymenoğlu başkanlığında yapılan ve ilkine sadece kamu kurum ve kuruluş temsilcilerinin katıldığı toplantının ardından önümüzdeki günlerde Isparta’da bulunan ve 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününde etkinliklerin içinde yer alacak sivil toplum kurulu temsilcileri ile de bir toplantı gerçekleştirilecek.