Vali Ömer Seymenoğlu Atabey İlçesinde Bir Dizi İncelemede Bulundu. Tam kapanma tedbirleri denetimlerine katılan Vali Seymenoğlu ardından ilçede devam eden yatırım çalışmalarını yerinde inceleme fırsatı buldu.Beraberinde Atabey Kaymakamı Göksu Bayram ile yeni konsept çalışmalarında sona yaklaşan Atabey İlçe Nüfus Müdürlüğü’ndeki çalışmaları denetleyen Vali Seymenoğlu ardından Ertokuş Medresesi’nde Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı destekleriyle gerçekleştirilen restorasyon çalışmalarını yerinde inceleyerek proje hakkında bilgiler aldı. Vali Seymenoğlu ardından İslamköy Hanımeli Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi’nin inşaat çalışmaları devam eden binasında incelemede bulunarak, Atabey ilçesinde yürütülen çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkür etti.İncelemeleri sırasında tüm görevlilerden salgınla mücadeleye tam destek isteyen Vali Seymenoğlu ilçede yürütülen denetimlerin de aralıksız devam etmesini istedi.