İlimizde faaliyet gösteren Spor Salonları ve Spor Merkezilerinin Sağlık Bakanlığınca yayınlanan COVID-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirtilen hususlara riayet ederek 18 Ocak 2021 tarihinden itibaren sosyal mesafe-temizlik-hijyen kurallarına uymak kaydıyla açılmasına,

Vatandaşların randevu sistemi ile Spor Salonları ve Spor Merkezlerini kullanmalarına izin verilmesine,

a) Spor Salonları ve Spor Merkezlerine girişlerde tüm vatandaşlara Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgulamasının kurumların kendi bünyesinde görevlendirdiği görevlilerce yapılmasına,

HES kodu ‘’Riskli’’ görülen kişilerin Spor Merkezlerine alınmamasına ve kolluk kuvvetine bildirilmesine,

Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu 15.01.2021 Cuma günü saat 16.00’da Vali Ömer SEYMENOĞLU başkanlığında toplandı.Kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra salgının seyri ve olası riskler göz önünde bulundurularak hayatın her alanına yönelik uyulması gereken yeni kurallar ve önlemler belirlenmiş vekararlaştırılmıştı.Gelinen aşamada anılan salgının seyri yeniden değerlendirilerek aşağıda belirtilen Kararlar alınmıştır.Bu doğrultuda;HES kodu olmayan vatandaşlarımıza sorgulama yapan görevlilerce Sağlık Bakanlığının Hayat Eve Sığar (HES) mobil uygulaması veya e-Devlet uygulamasından HES kodu alınması konusunda yardımcı olunmasına,Yukarıda alınan kararların ivedilikle planlanmasına/uygulanmasına, tüm kolluk ve belediye zabıtası birimleri ile ilgili kurum ve kuruluşlarımız tarafından konunun takip edilerek uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına,Alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,Alınan bu kararın bilgi için Valilik Makamına; gereği için Belediye Başkanlığına, tüm Kaymakamlıklara ve İlçe Belediye Başkanlıkları ile ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine oybirliği ile karar verilmiştir. 15.01.2021