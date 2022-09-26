Toprağın, tarımın, ormanın ve suyun önemi konusunda sosyal ve bireysel duyarlılığın geliştirilmesini amaçlayan ve Bakanlığımızca bu yıl 12.si düzenlenen "Tarım Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması", Genel, Çiftçi, Öğrenci, Tema, Tarım ve Orman Bakanlığı Çalışanları ile Denizbank Çalışanları olmak üzere 6 farklı kategoride "Çiftçi Varsa Hayat Var" temasıyla gerçekleştirilmiştir. Sergilenmeye layık görülen fotoğraflar her ilde Bakanlığımızca belirlenen tarihlerde 4 gün süreyle sergilenerek fotoğraf severlerin beğenisine sunulmaktadır.Bu kapsamda, söz konusu fotoğraflar 26 Eylül 2022 tarihinde Iyaş AVM’de sergilenmeye başlanmış olup, 29 Eylül 2022 Perşembe günü saat 22:00’ye kadar sergilenmeye devam edecektir.Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü