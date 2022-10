Güneyce ve Çukur Köylerimiz Ziyaret Edildi

Vali Aydın Baruş çalışma ziyareti kapsamında Isparta Merkeze bağlı Güneyce ve Çukur köylerini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.İlk olarak Güneyce köyünde vatandaşlar ile bir araya gelen Vali Baruş burada yaptığı konuşmada köy ziyaretlerin amacının vatandaşların taleplerini yerinde dinlemek olduğunu söyleyerek “Ziyaretlerin amacı sizlerle beraber olmak, sohbet etmek, devlet vatandaş kaynaşmasını sağlamak, devletimizin her zaman vatandaşımızın yanında olduğunu göstermek, hissettirmek ve aramızdaki münasebetleri, kardeşlik duygularımızı kuvvetlendirecek şekilde geliştirmek. Bizim önem verdiğimiz konulardan birisi de hiçbir vatandaşımızın aç ve açıkta kalmaması, zor durumda olan, sıkıntı çeken, ekonomik problem çeken vatandaşlarımıza devletimizin yardım ve şefkat elinin uzatılması. Bunun için de Sosyal Yardımlaşma Vakıfımız, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz her zaman zor durumda olan vatandaşlarımızın yanında. Devletimizin sağlamış olduğu çok geniş olanaklar var, bu olanakları vatandaşımızın hizmetine sunuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın her zaman üzerinde durduğu önemli konu da devletin elini uzatmadığı hiçbir köşe kalmayacak, hiçbir hane kalmayacak ve bu devletin elinin uzandığı hanelerde de huzur ve mutluluk olacak. Zor durumda olan vatandaşlarımız hiçbir zaman bu devlet nerede demeyecek. Biz bunu gerçekleştirmeye çalışıyoruz. “ dedi.Ardından iki öğrencisi bulunan köy okulunu ziyaret eden Vali Baruş öğrencilerle yakından ilgilenerek onlarla sohbet etti.Güneyce köyünde bulunan camileri ziyaret eden Vali Baruş daha sonra yaklaşık 15 yıl önce meydana gelen doğal olaylar nedeniyle zarar gören ve afet kapsamına alınan bölgeyi gezerek vatandaşlar ile görüştü.Vali Baruş ikinci durağı Çukur köyü ziyaretine 80 öğrencisi bulunan Çukur Köyü İlk ve Ortaokulu’ndan başladı. Okul bahçesinde bulunan öğrencilerle bir süre sohbet eden Vali Baruş, öğrencilere top hediye etti. Ardından anasınıfına geçen Vali Baruş minik öğrencilerin seslendirdiği “Kırmızı Balık” şarkısını dinledi.Daha sonra köy meydanında vatandaşlarla bir araya gelen Vali Baruş burada yaptığı konuşmada köyden kente göçü en aza indirmek için devletimizin gerekli adımları atmaya devam ettiğine vurgu yaparak “Köylerimiz bizim için önemli. Neden? Çünkü burada geleneksel yaşam tarzı devam ediyor. Aile ilişkileri, komşu ilişkileri sıcak bir şekilde devam ediyor. Ama tabii ki ekonomik şartlar nedeniyle şehirlere göçün yoğun olmasına bağlı olarak hanelerimiz de gitgide boşalıyor. Böyle bir gerçek de var karşımızda. Ama köylerdeki tarımsal üretimi, hayvancılığı diri tutmamız lazım ki Türkiye’nin ihtiyacı olan tarımsal ürünler de üretilsin. Çünkü köyler kapanırsa tarımsal üretimde de önemli aksamalar meydana geliyor. Onun için köylerimize elimizden geldiğince desteklemeye, altyapısını güçlü tutmaya gayret ediyoruz. Burada ilkokul ve orta okulumuz, ana sınıfımız var. Çocuklarımızın burada kaliteli bir eğitim alması için çalışıyoruz.” şeklinde konuştu.Vali Baruş ardından Isparta’nın ilk alabalık üretimi yapılan tesislerinden biri olan işletmeyi de ziyaret ederek tesiste incelemelerde bulundu.Vali Baruş’a ziyaretlerinde İl Jandarma Komutanı Albay Sabri Küyük, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mahmut Zadeoğlu, İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Karakaya, İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanıma Vakfı Müdürü Alpay Acar ve İl İdare ve Denetim Müdürü Figen Beşik eşlik etti.