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ITSO'DA DEVİR TESLİM TÖRENİ YAPILDI

ITSO'DA DEVİR TESLİM TÖRENİ YAPILDI
ISPARTA
G.Tarihi: 12.10.2022 20:30
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ITSO'DA DEVİR TESLİM
TÖRENİ YAPILDI
Törende ayrıca ITSO eski Başkanı ve ITSO Onursal Başkanı Şükrü Başdeğirmen de bir konuşma yaptı. Başdeğirmen, bu görevler kolay değil. Hizmet yarışını çok iyi sürdürmek gerek. Biz gönül birliği ile çalışırız. Birlik beraberlik çok önemli. Biz ortaklığı gösterdik, 12 yıl önce şirket kurduk hala çalışıyor. Şimdi hizmet zamanı" dedi.

Mustafa Tutar, "işte bu salon özetimiz. Bugün mutluluk içinde görevi devrediyorum. Bir telefon kadar yakınım. Allah yolunuzu bahtınız açık eylesin" dedi. 
Tören karşılıklı hediye takdimleri ile sona erdi. Bu arada eski başkan Eyup Avcılar konuştu ve başkan olduğu dönemde yaptığı çalışmaları anlattı,Osman Şahlanda söz aldı.

ITSO'DA DEVİR TESLİM
TÖRENİ YAPILDI
YENİ YÖNETİMİN TEK HEDEFİ ALDIĞI BAYRAĞI DAHA YÜKSEKLERE TAŞIMAK
MESAJLAR AÇIK: BİR TELEFON KADAR YAKINIZ
ITSO seçim sürecini tamamladı, yeni yönetim mazbatasını aldı sıra devir teslim törenine geldi. Törene oda, meclis eski başkanları ve yönetim kurulu üyelerinin yanısıra diğer davetliler katıldı. 
ITSO Toplantı Salonu’nda yapılan törende konuşan seçimin galibi ITSO Başkanı Metin Çelik, bir aylık seçim sürecinde yapacakları çalışmaları anlatma imkanı bulduklarını ve büyük bir teveccühle seçimin galibi olduklarını söyledi. Çelik, "artık ortak akıl, birlik ve beraberlik zamanı" dedi. 
Bu konuşmanın ardından ITSO eski Başkanı Mustafa Tutar ve yeni başkan Metin Çelik birbirine hediye takdiminde bulundular. 
Mustafa Tutar, "işte bu salon özetimiz. Bugün mutluluk içinde görevi devrediyorum. Bir telefon kadar yakınım. Allah yolunuzu bahtınız açık eylesin" dedi. 
Tören karşılıklı hediye takdimleri ile sona erdi. Bu arada eski başkan Eyup Avcılar konuştu ve başkan olduğu dönemde yaptığı çalışmaları anlattı. 
Törende ayrıca ITSO eski Başkanı ve ITSO Onursal Başkanı Şükrü Başdeğirmen de bir konuşma yaptı. Başdeğirmen, bu görevler kolay değil. Hizmet yarışını çok iyi sürdürmek gerek. Biz gönül birliği ile çalışırız. Birlik beraberlik çok önemli. Biz ortaklığı gösterdik, 12 yıl önce şirket kurduk hala çalışıyor. Şimdi hizmet zamanı" dedi.
 
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