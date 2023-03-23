Isparta'da Ramazan ayının başlamasıyla birlikte sahur ve iftar saatleri, müslümanların merak konusu oldu. Isparta İl Müftülüğü, 23 Mart'tan 21 Nisan'a kadar sürecek olan oruç dönemi için sahur ve iftar takvimini yayınladı. Bu takvim sayesinde sahur ve iftar saatleri netleşti ve müslümanlar, tutacakları oruçları bu saatlere göre açıp kapatacaklar.Sağlık açısından da büyük önem taşıyan sahur ve iftar saatlerine uyulması, oruç tutanların sağlıklı bir şekilde bu dönemi geçirmelerine yardımcı olacaktır. İsparta Müftülüğü tarafından açıklanan imsakiye saatleri şu şekildedir: [Buraya saatlerin listesi eklenebilir].Ramazan ayı, müslümanlar için manevi bir öneme sahiptir ve oruç tutmak, bu önemi pekiştirir. Bu nedenle, müslümanlar için sahur ve iftar saatlerinin doğru bir şekilde belirlenmesi büyük bir önem taşır. İsparta İl Müftülüğü tarafından yapılan bu takvim de, müslümanların bu dönemi sorunsuz bir şekilde geçirmelerine yardımcı olacak.