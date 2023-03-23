"Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: En düşük emekli maaşı 7 bin 500 TL oldu!

Başkan Erdoğan canlı yayında açıkladı: En düşük emekli maaşı 7 bin 500 TL oldu!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NTV canlı yayınında emekli maaşlarıyla alakalı açıklamalarda bulundu. Canlı yayında açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, ''Çalışmamızı yaptık, burada açıklayacağım. Güzel bir müjde vereyim. En düşük emekli maaşı 7 bin 500 olacak.'' ifadelerini kullandı.
Başkan Erdoğan, ''5 bin 500 TL olan emekli aylığını 2 bin TL artırıyoruz.'' diyerek en düşük emekli maaşının 7 bin 500 TL olacağını duyurdu. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "En düşük emekli aylığını 7 bin 500 liraya yükseltme kararı aldık. Milletimize, tüm emeklilerimize hayırlı ve uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.