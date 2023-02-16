MİRAÇ KANDİLİ



Cenab-ı Hak izin verirse, 17 Şubat Cuma gününü 18 Şubat Cumartesi gününe bağlayan gece, Üç Ayların ikinci kandili olan Miraç Kandilini hep birlikte idrak ve ihya edeceğiz.

Ülkemiz insanının depremlerle sarsıldığı bugünlerde, maalesef, bu kandil gecesini biraz buruk geçireceğiz. Ancak yüreklerdeki imanı ve topraklardaki emanı güçlendirmesi, millet, ümmet ve insanlık alemi için hayra, huzura, barışa vesile olması için de bu geceleri fırsat bileceğiz ve Cenabı Hakk'tan deprem gibi acıları bir daha yaşatmaması için dua ve niyazda bulunacağız.

Miraç Gecesi, hüzün ve elem dolu günlerden geçmekte olan Hazreti Muhammed'in (s.a.s), Yüce Allah tarafından teselli edildiği ve huzura kabul edildiği gece olduğu gibi, afetlerden dolayı mahzun olan ülkemiz insanının o gece kendine geldiği, bu depremlerin bir imtihan olduğunu farkettiği ve bununla teselli olduğu bir gece olacaktır inşaallah.

Miraç, Sevgili Peygamberimizin Allah'ın izni ve keremiyle önce Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan da sonsuz kudretin ayetlerini müşahede etmek amacıyla semaya yükseltildiği yolculuktur. Miraç, Mekke ile Kudüs arasındaki mukaddes bağı korumanın, Rabb'imizden gelen davete icabet ederek her adımda O'na yaklaşmanın adıdır. Alnı secdeye her değdiğinde miracı yaşayan mümin, bu kutlu yolculuğun mesajına aşina olmalı, miraç bilincini kuşanmalı, hayatının bütün katmanlarında manevi inkişafın yollarını aramalıdır.

Bu duygu ve düşüncelerle, aziz milletimizin, gönül coğrafyamızın ve alem-i İslam'ın Miraç Kandili'ni bir kez daha tebrik ediyorum. Bu mübarek gecenin dertlilere deva, afetlerden dolayı mahzun olan kalplere sevinç ve parçalanan yüreklere şifa olmasını yücelerin yücesi Rabb'imden niyaz ediyor, muhterem cemaatimizi Ulu Camii ve Terminal Camiinde ihya edeceğimiz Miraç Kandili Özel Programlarına davet ediyorum.



Bayram Şahin

İl Müftüsü