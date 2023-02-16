EĞİRDİR BELEDİYESİ ZABITA PERSONELİ HATAY’A HAREKET ETTİ.

06.02.2023 Tarihi ve 04.17’de Kahramanmaraş İli Pazarcık İlçesinde meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki deprem sonrasında yapılan çalışmalara destek vermek üzere Hatay Valiliği emrine 8 kişiden oluşan Eğirdir Belediyesi Başkanlığı Zabıta Müdürlüğü Personellerinden Ramazan Aydın, Ali Özçelik, Emrah Çakmak, Hüseyin Demiralay, Mehmet Ünsal, Mehmet Şenol, Murat Bakıcı, Ömer Ünsal bugün sabah Eğirdir’den Hatay iline hareket ettiler.Eğirdir Belediyesi Zabıta personelini sabah 09.30’da Hükümet Konağı önünden Hatay iline Eğirdir Belediye Başkan Yardımcısı M. Erhan Savran, Zabıta Müdürü Ümit Metin ve mesai arkadaşları uğurladı.Eğirdir Belediye Başkan Yardımcısı M. Erhan Savran; ‘Arkadaşlar Allah yardımcımız olsun, zor bir süreç yaşıyoruz, zor bir bölgeye gidiyorsunuz, orada güvenlik unsuru olarak görev yapacaksınız.Bu kapsamda aşırı hareketlerden kaçının, sadece güvenlik güçlerine teslim etme boyutunda yardımcı olalım,görevinizi sağ salim tamamlayıp inşallah döneceksiniz, hayırlı yolculuklar diliyorum.’ İfadelerini kullandı.(Eğirdir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu)