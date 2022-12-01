Devlet Su İşleri (DSİ) Isparta 18. Bölge Müdürü Rahmi Şahin ile 181. Şube Müdürü Hüseyin Ergin Erbaş, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası (ITSO) Yönetim Kurulu Başkanı Metin Çelik’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.Ziyarette Devlet Su İşleri Isparta 18. Bölge Müdürü Rahmi Şahin, ITSO Başkanı Çelik’i makamında ziyaret ederek, yeni görevinde başarılar diledi. ITSO Başkanı Çelik de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek kendilerine teşekkür etti.Isparta Ekonomi Kampüsü ile Meddem Hastanesi arasından geçen Lagus Deresinin ıslahı ve durumuyla ilgili derenin çevresini inceleyerek yapılabilecekler konusunda fikir alışverişinde bulundular.