Meclis' sunuldu! Muhtar maaşları asgari ücret olacak

AK Parti, muhtarların maaşlarını asgari ücret seviyesine çıkaracak olan 39 maddelik yasa teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu

KAÇAKÇILIK SUÇLARINDA KOVUŞTURMA ETKİNLEŞTİRİLİYOR

MUHTARLARA MAAŞ DÜZENLEMESİ

HAZİNE TAŞINMAZLARININ PEŞİN SATIŞINDA İNDİRİM

MAĞDURLARA DÜZENLEME

AK Parti İstanbul Milletvekili Abdullah Güler ve arkadaşlarının imzası ile TBMM Başkanlığı'na sunulan 39 maddelik teklif,'da değişiklik öngörüyor. Teklifle; hakkında, reklam yasağı bulunanlara verilen reklamlar için yapılan harcamaların gider olarak kabul edilmemesi öngörülüyor. Özel sağlık kuruluşu ile sözleşme düzenleyerek hekimlik faaliyetini yürüten hekimlerin kazançlarının serbest meslek kazancı olarak vergilendirilmesi sağlanıyor. Vergi dairesince yapılan işlemlerde elektronik imza, mühür veya onay kullanılmasına ilişkin yetki getiriliyor.Vergi kaçakçılığı suçlarında geçiş aşamasına ilişkin düzenlemeler getiriliyor. Seyahat acentalarının birliğe ödeyecekleri yıllık aidatın belirlenmesinde Cumhurbaşkanına yetki verilmesi öngörülüyor.Üniversite kadrolarının kanunla cetvele eklenmesi öngörülüyor.İmalat sanayine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılan yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla telafi edilemeyen katma değer vergisinin talep edilmesi halinde belge sahibi mükellefe iade edilmesine imkan veren düzenleme, istisna uygulamasına çevriliyor ve süresi 31 Aralık 2025 tarihine uzatılıyor. Türkiye'de gerçekleştirilen Ar-Ge faaliyetleri kapsamında üretilen elektrik motorlu taşıt araçlarının geliştirilmesi için alınan mühendislik hizmetlerine geçici süreli istisna tanınıyor.Hazine taşınmazlarında irtifak hakkı veya kullanma izni bedellerine ilaveten alınan hasılat payına ilişkin düzenlemeler getiriliyor.2022 ve 2023 yıllarında satılan kamu konutlarından elde edilen gelirlerin genel bütçeye gelir kaydedilmesi amaçlanıyor.Cumhurbaşkanlığı ofislerinin Kimlik Paylaşımı Sistemi (KPS) ödemesinden muaf tutulması hedefleniyor.Teknik iflas durumunun giderilmesi için teknik iflas durumundaki şirketlerin ortaklarınca şirkete aktarılan 'sermaye tamamlama fonlarının' kurum kazancına eklenmemesi öngörülüyor.Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Anonim Şirketi ve Tarım Kredi Kooperatifleri'nin Hazineye ilave faiz ödememesine ilişkin düzenlemeler getiriliyor.OHAL kapsamında kapatılan veya Hazineye devredilen kurum ve kuruluşların her türlü taşınır ve taşınmazlarının devir işlemlerine ilişkin tedbirlerde düzenleme yapılmakta ve bu kuruluşlardan alacaklı olanların alacaklarının ödenmesine ilişkin düzenlemeler yapılıyor.666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname öncesi alınan ücretlerin korunmasına yönelik düzenleme getiriliyor.2/B kapsamındaki taşınmazlar ile Hazineye ait tarım arazilerinin satışına ilişkin başvuru ve ödeme sürelerinin uzatılması hedefleniyor. Kamu personeline ödenen konaklama gideri ödemesi de teklifle artırılıyor.