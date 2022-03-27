ISPARTA'DA EKMEK ÇOK PAHALIYDI - FİYATLAR GERİ ÇEKİLDİ

Isparta’da 7,5 liraya çıkan büyük ekmek fiyatı Isparta Valiliği kararıyla yeniden 5 liraya geri çekilmişti.

Ancak fırıncılar bugün ekmeği 7,5 liradan satmaya devam ediyor.



Isparta’da yaklaşık 1 hafta önce Ticaret ve Sanayi Odası’nın kararıyla ev ekmeğinin (özel amaçlı üretim) fiyatı 5 liradan 7.5 liraya yükseltilmişti. Bu kararın ardından Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu başkanlığındaki komisyon fiyatın geri çekilmesini içeren bir karara imza attı. Buna göre bugünden itibaren Isparta’da ev ekmeği yeniden 5 liradan satışa sunulacak.