KKYDP Hibeleri Webinarı Gerçekleşti

Borsa e-sohbetleri kapsamında, Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Mehmet Kobuk’un katılımıyla gerçekleşen KKYDP hibeleri ve sağlanan destekler başlıklı toplantımıza üyelerimiz ve girişimcilerimiz katıldı.

Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Mehmet Kobuk, saat 20:30 da gerçekleşen web tabanlı toplantımızda, hibeler ve Isparta’ya sağlanan destekler hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Kobuk konuşmalarında şunları kaydetti: “Tarım ve Orman Bakanlığımız çok geniş bir yelpaze içerisinde taşrada görev ve hizmet yürütüyor. Bunların içerisinde sadece ana konulardan bir tanesi desteklemeler. Bunlar, Bitkisel üretim desteklemeleri, hayvancılık desteklemeleri, su ürünleri desteklemeleri ve KKYDP desteklemeleri. İl müdürlüğümüz 2002 ile 2019 yılları arasında 710 milyon TL bitkisel ve hayvansal, Kırsal Kalkınma ve su ürünleri desteklemesi yapmış. Bununda yaklaşık 105 milyon TL bizim şubemizden yürütülen Kırsal Kalkınma destekleri. Oldukça pastadaki payı yüksek bir destekleme. Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Programı kapsamında ekonomik yatırımlar dediğimiz minimum 250 bin maksimum 3 milyon olan tarımsal ürünlerin işlenmesinden tutunda sabit ahır, ağıl yapımı, soğuk hava deposu yapımı, yenilebilir enerji tesisi kurulumu ve küçük modernizasyon, teknoloji yenileme, kapasite artırımı gibi konular içerisinde 250 bin TL ile 3 milyon TL arasında destekleme veriyoruz. Buda 9 Nisan’da sona erecek. Online başvuru yapıldığı ve proje formatı olduğu için çok az bir zamanımız kaldı. Biz şimdiye kadar bu konularda 72 tane proje almışız. 2006 yılından beri büyük proje dediğimiz soğuk hava depoları, güneş panelleri, sera yapımı, sabit ahır ve ağıl yapımı da bunların içerisinde. Kırsal ekonomik alt yapı dediğimiz ilk defa bu yıl ekonomik yatırımlardan ayrılan minimum 20 bin TL maksimum 500 bin TL değerinde olan bir proje. Üreticimiz, Bakanlık ve TKDK büyük ve orta ölçekli işletmeleri destekliyor bizleri desteklemiyor diye serzenişte bulunduğu kısımda tam da bu yıl Bakanlığımız minimum 20 bin maksimum 500 bin değerinde projeyle devreye girdi. Bunların içerisinde de yine aile işletmeciliği faaliyetlerine geliştirmeye yönelik tarımsal ürün işleme, bitkisel ürün işleme, hayvansal ürün işleme, sabit ahır ve ağıl yapımı, mantarhane, sera ve bunlar için gerek hayvancılık işletmelerinde gerekse bitkisel üretim işletmelerinde kullanabilecekleri mekanizasyon ekipmanları, silaj ve balya makinaları, yem kırma, ezme, dağıtma makinaları var. İlimiz malum meyveciliğin başkenti olan bir il. Yaklaşık 800-850 bin ton elma rekoltemiz var. Bunun için de file sistemleri, donlara önlemeye yönelik pervanelerde yine bunların içerisinde. Bu proje de 23 Mart’ta bitiyor. Çok az bir süre kaldı. Tabi ki bu yatırımlar 5 yıl devam edecek. Hem ekonomik hem kırsal ekonomik alt yapı dediğimiz yatırımları, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle 2020-2025 yılları arasında Bakanlığımız ile beraber yürüteceğiz. Bireysel sulama destekleri de şimdiye kadar yaklaşık Bakanlık olarak 2006-2019 yılları arasında 17-18 milyonluk bireysel sulama desteği vermişiz. Bireysel sulama desteklerimiz 1 Mart ile 30 Mart arasında devreye girdi. 1 milyona kadar hibe veriliyor. Proje tutarı 10 milyon olmak kaydıyla yüzde 50’si Bakanlığımız tarafından hibe olarak finanse ediliyor. Bakanlığımızın Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı arazisi olan gerek kiralama gerekse kendi arazisi üzerinden damla sulama, yağmurlama sulama, yüzey altı damla sulama, tamburlu makine ve güneş enerji sistemleri için müracaatta bulunabilir. Sorularınıza geçmeden önce şunu belirtmek isterim ki, Isparta Ticaret Borsasına gerek tarım aktüel programları gerekse e-borsa sohbetleri toplantıları için çok teşekkür ediyorum. Pandemi sürecinde Isparta Ticaret Borsası yayın faaliyetlerinde gerçekten çok büyük vesile oldu. Emeklerinden dolayı tekrardan teşekkür ederim.” dedi.

Toplantı, soru ve cevap formatının akabinde son buldu.



ISPARTA TİCARET BORSASI