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Isparta Haber: ​Eğirdir İlçesinde Muhtarlar Toplantısı Düzenlendi

Isparta Haber: ​Eğirdir İlçesinde Muhtarlar Toplantısı Düzenlendi
ISPARTA
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Eğirdir İlçesinde Muhtarlar Toplantısı Düzenlendi
Her ay bir ilçede gerçekleştirilen Muhtarlar Toplantısı yılın son ayında Eğirdir ilçesinde düzenlendi. Vali Ömer Seymenoğlu başkanlığında düzenlenen toplantıya Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik, Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök, Sarıidris Belediye Başkanı Ramazan Pala ile Eğirdir ilçesinde görev yapan mahalle ve köy muhtarları katıldı.
Muhtarlar toplantısı öncesinde, İl Özel İdaresi tarafından köylerde uygulamaya konulan zorunlu su aboneliği ve su tasarruf yöntemleri konusunda bilgilendirilmede bulunularak uygulamanın faydaları aktarıldı. Ayrıca Isparta Valiliği Açık Kapı Birimi tarafından da birimin işleyişi hakkında muhtarlara bilgilendirilmede bulunuldu.
Muhtarlar toplantısında önemli konularda açıklamalarda bulunan Vali Seymenoğlu öncelikli olarak içinde bulunduğumuz koronavirüs salgını hakkında bilgiler vererek salgınla mücadelenin hala devam ettiğini belirtti, tüm vatandaşların aşı takvimine uygun olarak aşılarını tamamlamaları tavsiyesinde bulundu. Vali Seymenoğlu “ Vakalar ilimizde yükseliyor, ne olur tedbirlere uymaya devam edelim. Salgına karşı mücadelemizi henüz kazanmış değiliz, bunu kazanabilmek için başta tedbirlere uymalı ardından ise aşı takvimine uygun olarak aşılarımızı tamamlamalıyız” dedi.
Konuşmasında 2021 yılının Afetlere Hazırlık Eğitim Yılı olduğunu hatırlatan Vali Seymenoğlu “AFAD Müdürlüğümüz tarafından eğitimler düzenleniyor, ilimiz deprem bölgesinde olduğu için herhangi bir afet öncesinde, esnasında ve sonrasında neler yapmamız gerekiyor bunları bilmememiz gerekiyor. Ekipler olay yerine gelene kadar bu organizasyonu sağlamak sizlerin görevi. Bu açıdan bu eğitimleri talep ve takip edin. Afetlere hazırlıklı olmak lazım, deprem, sel, heyelan, çığ gibi her türlü afeti yaşayabiliriz” diye konuştu.
Başta İl Özel İdaresi ve Karayolları Müdürlüğü olmak üzere Emniyet ve Jandarma ekiplerinin kar yağışı dolayısıyla 24 saat esasına göre görev yapığını söyleyen Vali Seymenoğlu “Yollarımız açık, herhangi sorunumuz yok. Sizlerden ricam kar düşer düşmez yolumuz kapandı diye hemen panik yapmayın böyle bir durumda ekiplerimiz 24 saat hazır, aciliyet sırasına göre yollarımız açılıyor. Bu konuda herhangi bir endişeniz olmasın” dedi.
Muhtarlara sulama konusunda ve kuraklık sorunu hakkında bilgiler veren Vali Seymenoğlu, “Bu yıl Sulama Birliklerimiz özellikle Eğirdir Gölü’nden pompayla su çekme konusunda büyük zorluklar yaşadı. Su seviyesi çok düştü. Uzmanlar bu durumumun daha da artacağını öngörüyor. Şimdiden vatandaşlarımızı uyaralım, çok yıllı bitkiler haricinde sebze ekimini yapmamamız lazım, vahşi sulamadan vazgeçmemiz lazım. Eğirdir meyvecilikle geçiniyor sizlerin suyu koruması gerekiyor. Ne olur suyu tasarruflu kullanalım su konusunda 2022 yılı zor geçecek” şeklinde konuştu.
Konuşmasında bağımlıkla mücadelede konusunda Emniyet ve Jandarma ekiplerinin alanda çok önemli çalışmalar yaptığının altını çizen Vali Seymenoğlu “Maalesef kırsalda da bunun ticaretini yapanlar var. Ne olur buna müsaade etmeyin. Bu konuda duyarlı olun, gençlerimizin zehirlemesine izin vermeyin, bize destek olun. Biz zaten alandayız ama sizin desteklerinizle bu daha kolay olacak. Sahte alkol yüzünden şu anda 1 vatandaşımız vefat etti, 5 vatandaşımız da yoğun bakımda tedavi görüyor. Ne olur bu tür ürünleri tüketmeyin, kayıt dışı yerlerden bu ürünleri almayın sizi zehirliyorlar” dedi.
Vali Seymenoğlu konuşmasının sonunda “Kış mevsimi malumunuz, kimsesiz, bakıma muhtaç vatandaşlarımız var ise ne olur siz sahip çıkamıyorsanız bile mutlaka bize ulaşın. Biz anlaşmalı otellerimizde, misafirhanelerimizde misafir ediyoruz. Bu soğukta dışarıda birini bırakmak hem dinen hem vicdanen doğru değil. İmkanımız var böyle bir durumda derhal bize bildirin” diyerek muhtarlardan destek istedi.
Ardından köy ve mahalle muhtarlarına söz veren Vali Seymenoğlu iletilen talepleri tek tek not alarak muhtarlarla ve toplantıda bulunan ilgililerle görüş alışverişinde bulundu, iletilen taleplerin önem sırasına göre yerine getirileceğini söyledi.
 
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