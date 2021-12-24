Tarım Kredi Kooperatif Marketler"in664'üncü şubesi Eğirdir'e Açıldı.Tarım Kredi Kooperatif Marketler zincirinin 664'üncü şubesi Isparta'nın Eğirdir İlçesine açıldı.Açılış törenine Eğirdir Belediye Başkan Vekili Veli Güngör, Belediye Başkan Yardımcısı M. Erhan Savran, Belediye Şirket Müdürü Ömer Yılmaz, İlçe Müftüsü Mehmet Ali Eroğlu, Antalya Bölge Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Adem Çankaya, Eğirdir Tarım Kredi Kooperatifi Müdürü İbrahim Yörük, Müdür Yardımcısı Ramazan Erçelik, Isparta Tarım Kredi Müdürü Ali Kartal, İslamköy Tarım Kredi Kooperatifi Müdürü Emin Varol Sağlam, Gelendost Tarım Kredi Kooperatifi Müdürü Serhat Kale ve çok sayıda davetli katıldı.İlçe Müftüsü Mehmet Ali Eroğlu'nun dualarıyla kurdeleyi misafirler hep birlikte kesti.Antalya Bölge Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Adem Çankaya; 'Tarım Kredi Kooperatif Market ile çiftçilerin alın teri ürünlerinin doğrudan tüketiciyle buluşturulabilmesini hedeflediklerini vurgulayan Çankaya, "664'üncü şubesini açtığımız Tarım Kredi Kooperatif Market, üreticilerimizin ve vatandaşlarımızın beklenti ve talepleri sonucu ortaya çıkmıştır. Ortaklarımızdan aldığımız doğal ve kaliteli ürünleri kendi tesislerimizde işleyerek veya işleterek kooperatiflerimizin yanı sıra Tarım Kredi Kooperatif Marketlerimiz aracılığıyla tüketicilere ulaştırıyoruz. Çiftçilerimizin üretim ihtiyaçlarını karşılarken girdi fiyatlarında karlılık yerine memnuniyeti önceliyor, Tarım Kredi Kooperatifleri olarak bu fiyat politikasıyla piyasa düzenleme görevi de yapıyoruz." diye konuştu.Eğirdir Belediye Başkan Vekili Veli GÜNGÖR marketin açılış ruhsatnamesini ve ilk siftah parasını Akdeniz Bölge Müdürü Adem Doğru'ya takdim ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundu.