Isparta İl Emniyet Müdürlüğü, 01.04.2023 - 26.04.2023 tarihleri arasında yaptığı çalışmaları paylaştı. Yapılan çalışmalarda şunlar tespit edildi:
- 24.04.2023 tarihinde meydana gelen bıçakla kasten öldürme olayında, şüpheli şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edilmiş ve tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir.
- İlimizde huzur ve güven ortamının devam sağlanması için yapılan 600 şok uygulamada 7336 şahıs sorgulanmış; 17 aranan şahıs yakalanmış, 3 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilmiş ve 6 adet kesici delici alet ele geçirilerek gerekli işlemler yapılmıştır. Ayrıca 30 şahıstan çeşitli miktarlarda uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirilmiştir.
- Çeşitli suçlardan aranması ve kesinleşmiş hapis cezası olan 5 yıl ve üzeri aranma kaydı bulunan 2 şahıs dahil olmak üzere toplamda 75 şahıs yakalanmış, 60 şahıs cezaevine teslim edilmiş, 15 şahıs adli makamlarca serbest bırakılmıştır.
- 3 fuhuş yakalamasında 7 şahsa işlem yapılmış olup, 57.967 TL idari para cezası uygulanmıştır.
- İlimizde kurulan özel ekipler vasıtasıyla meydana gelen 32 mala karşı olayda yapılan araştırmalar neticesinde 43 şüpheli şahsa işlem yapılmış olup, 6 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir. Ayrıca 110.000 TL değerindeki suça konu eşya sahiplerine teslim edilmiştir.
- İlimizde meydana gelen 26 dolandırıcılık olayının şüphelileri tespit edilerek gerekli işlemler başlatılmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.