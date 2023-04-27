Gül Duş, Isparta'daki Hizirbey Korucu Konağı İçin Özel Tasarım Duşakabinler Yaptı!







Isparta'nın yenilikçi duşakabin tasarımcısı Gül Duş, Hizirbey korucu konağı için özel olarak tasarladığı duşakabinlerle bir kez daha kalitesini ortaya koydu. İçe veya dışa açılabilen özel menteşe sistemi ve duvardan cama gergi kullanımıyla tasarlanan duşakabinler, 6mm kalınlığındaki füme temperli camı ve özel tutma kolu ile birlikte toplam 6 adet ve 3 farklı modelde monte edildi.Gül Duş, yaptığı özgün tasarımlar ve yüksek kaliteli ürünleriyle sektörde öne çıkıyor. İmal ettikleri duşakabinler, estetik görünümleri, dayanıklılıkları ve kullanım kolaylıklarıyla müşterilerin beğenisini kazanıyor. Hizirbey korucu konağındaki tasarımlarıyla da başarısını bir kez daha kanıtlayan Gül Duş, sektörün önde gelen isimleri arasında yer alıyor.