“Çekle İlgili Karşılıksızdır İşlemi Yapılmasına Sebebiyet Verme” ve “Tüzel Kişi Sorumlusunun Karşılıksız Çek Düzenlemesi” suçlarından toplamda 370.400,00 TL adli para cezası ile aranan S. D.

“Çocuğun Cinsel İstismarı” suçundan 19 Yıl, 2 Ay hapis cezası ile aranan H. H. E.

“Taksirle Ölüme Neden Olma” suçundan 4 Yıl, 5 Ay, 10 Gün hapis cezası ile aranan M. Ç.

“Basit Cinsel Saldırı” suçundan 2 Yıl, 6 Ay hapis cezası ile aranan K. Z.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Basın Bülteni 2020/27Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğimiz görevlilerince 02.03.2020 ile 09.03.2020 tarihleri arasında İl merkezinde hakkında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda;Aralarında;İsimli şahıslarında aralarında bulunduğu, toplamda 33 (Otuz Üç) aranan şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.