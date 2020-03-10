Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğimiz görevlilerince 02.03.2020 ile 09.03.2020 tarihleri arasında İl merkezinde hakkında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda;
Aralarında;
- “Çekle İlgili Karşılıksızdır İşlemi Yapılmasına Sebebiyet Verme” ve “Tüzel Kişi Sorumlusunun Karşılıksız Çek Düzenlemesi” suçlarından toplamda 370.400,00 TL adli para cezası ile aranan S. D.
- “Çocuğun Cinsel İstismarı” suçundan 19 Yıl, 2 Ay hapis cezası ile aranan H. H. E.
- “Taksirle Ölüme Neden Olma” suçundan 4 Yıl, 5 Ay, 10 Gün hapis cezası ile aranan M. Ç.
- “Basit Cinsel Saldırı” suçundan 2 Yıl, 6 Ay hapis cezası ile aranan K. Z.
İsimli şahıslarında aralarında bulunduğu, toplamda 33 (Otuz Üç) aranan şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.