ISPARTA 32 SPOR LİDERLİĞİ KAYBETTİ

LİDERLİĞİ KESTELSPOR’A BIRAKTI

BUCAK OĞUZSHANSPOR’U

AĞIRLAYACAK

BAL 7. GRUP 20. HAFTA TOPLU SONUÇLARI:

Manavgat Belediyespor 2 - 0 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sarayönü Belediyespor 2 - 1 Çal Belediyespor

Çal Belediyespor Ortaca Belediyespor 0 - 0 Akşehirspor

Akşehirspor Kepez Belediyespor 1 - 2 Kestelspor

Kestelspor Bucak Belediye Oğuzhanspor 2 - 2 Yatağanspor

Yatağanspor Konya Ereğlispor 0 - 0 Isparta 32 Spor

Isparta 32 Spor Sarayköyspor 1 - 1 Karaman Belediyespor

Bölgesel Amatör Futbol Liginde 7. Grupta Isparta’yı temsil eden Ispartaspor ligin yirminci haftası ve ikinci yarının yedinci maçında Ereğli İlçe Stadyumunda grubun son sıralarında yer alan Konya Ereğlispor ile karşı karşıya geldi. Ancak, şampiyonluğa oynayan bir takımın ortaya koyması gereken futboldan çok uzak bir oyun oynadı.Bölgesel Amatör Futbol Liginde mücadele eden Isparta 32 spor, deplasmanda oynadığı Konya Ereğlispor karşılaşmasından 0-0 beraberlikle ayrıldı. Yeşil-pembeli ekip, Kestelspor’un kazandığı haftada liderliği kaybetti. Şampiyonluk yolunda önemli bir fırsatı kaçırdı.Isparta32spor, bugünkü beraberlikle 41 puanla 2. Sıraya geriledi ve iki hafta önce Kestelspor’dan aldığı liderliği yine Kestelspor’a bıraktı.Isparta32spor gelecek hafta Burdur ekibi ve ligin son sırasında bulunan Bucak Belediye Oğuzhanspor’u ağırlayacak.