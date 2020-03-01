Bölgesel Amatör Futbol Liginde 7. Grupta Isparta’yı temsil eden Ispartaspor ligin yirminci haftası ve ikinci yarının yedinci maçında Ereğli İlçe Stadyumunda grubun son sıralarında yer alan Konya Ereğlispor ile karşı karşıya geldi. Ancak, şampiyonluğa oynayan bir takımın ortaya koyması gereken futboldan çok uzak bir oyun oynadı.
Bölgesel Amatör Futbol Liginde mücadele eden Isparta 32 spor, deplasmanda oynadığı Konya Ereğlispor karşılaşmasından 0-0 beraberlikle ayrıldı. Yeşil-pembeli ekip, Kestelspor’un kazandığı haftada liderliği kaybetti. Şampiyonluk yolunda önemli bir fırsatı kaçırdı.
LİDERLİĞİ KESTELSPOR’A BIRAKTI
Isparta32spor, bugünkü beraberlikle 41 puanla 2. Sıraya geriledi ve iki hafta önce Kestelspor’dan aldığı liderliği yine Kestelspor’a bıraktı.
BUCAK OĞUZSHANSPOR’U
AĞIRLAYACAK
Isparta32spor gelecek hafta Burdur ekibi ve ligin son sırasında bulunan Bucak Belediye Oğuzhanspor’u ağırlayacak.
BAL 7. GRUP 20. HAFTA TOPLU SONUÇLARI:
- Manavgat Belediyespor 2 - 0 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
- Sarayönü Belediyespor 2 - 1 Çal Belediyespor
- Ortaca Belediyespor 0 - 0 Akşehirspor
- Kepez Belediyespor 1 - 2 Kestelspor
- Bucak Belediye Oğuzhanspor 2 - 2 Yatağanspor
- Konya Ereğlispor 0 - 0 Isparta 32 Spor
- Sarayköyspor 1 - 1 Karaman Belediyespor