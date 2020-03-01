Isparta Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Tufan Uysal, Sanayi Sicil Belgesine Sahip Firmalara yıllık İşletme Cetvellerini sisteme girmeyen işletmelerin 30 Nisan tarihine kadar bu işlemi gerçekleştirmeleri gerektiğini belirterek, yapmayan işletmelere idari para cezası uygulanacağını bildirdi.



MÜDÜR UYSAL; “SON TARİH 30 NİSAN”

Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Uysal, konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada; “Sanayi Sicil Belgesi sahibi olan işletmeler, 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu’nun 5. Maddesi gereği bir önceki yıla ait faaliyetlerini içeren Yıllık İşletme Cetvellerini her yılın ilk dört ayı içerisinde bildirmeleri gerekmektedir. Buna göre söz konusu işletmeler https://sanayisicil.sanayi.gov.tr internet adresi üzerinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak 2019 yılına ait Yıllık İşletme Cetvellerini, 30 Nisan 2020 tarihine kadar doldurmaları gerekmektedir.



“İŞLETME CETVELLERİNİ SİSTEME GİRMEYENYERE

BİN 586 LİRA İDARİ PARA CEZASI UYGULANACAK”

Süresi içerisinde cetvellerini sisteme girmeyen işletmeler hakkında 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanununun 9. Maddesi gereği, 1.586,00 TL (Bin beş yüz seksen altı Türk Lirası) İdari Para Cezası uygulanacaktır. Konu hakkında Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünün 4446100 numaralı telefon hattından detaylı bilgi alınabilir. Sanayi Sicil Belgesi sahibi olan firmalara önemle duyurulur” dedi.