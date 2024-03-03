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İslam Memiş'ten Gram Altın İçin 3 Kademeli Uyarı

İslam Memiş'ten Gram Altın İçin 3 Kademeli Uyarı
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İslam Memiş'ten Gram Altın İçin 3 Kademeli Uyarı: Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar!
Para piyasaları uzmanı İslam Memiş, gram altınla ilgili önemli uyarılarda bulunarak küçük yatırımcıları bilgilendirdi. İslam Memiş'in yaptığı açıklamalara göre, altın ve para piyasalarında önemli bir isim olan uzman, hem altın hem de ons altın üzerinden değerlendirmelerde bulundu.
Altının Genel Durumu: İslam Memiş, ons altının 2050 dolar seviyesinde bulunduğunu ve önümüzdeki haftalarda bir düşüş öngördüğünü belirtti. Ons altının orta vadede 1950-2050 dolar aralığını takip edeceğini ifade eden Memiş, 2050'nin üzerine çıkıp çıkmayacağını ve 2065 seviyesini test edip etmeyeceğini değerlendirirken, haftalık kapanışların önemli olduğunu vurguladı.
Gram Altın Durumu: İslam Memiş, gram altının TL fiyatının 2065 lira civarında olduğunu, serbest piyasada yeni bir rekor kırdığını belirtti. Mart ayı sonuna kadar 2150 lira beklentisini paylaşan uzman, yaz aylarında 2500-2700, yıl sonunda ise 3000 lira seviyelerini öngördü. Memiş, gram altının yukarı yönlü trendini vurgulayarak 2150 liranın kırılması durumunda 2170 ve 2200 lira seviyelerine bakılacağını ifade etti.
Gram Altına Yatırım Yapma Niyeti Olanlara Uyarı: İslam Memiş, gram altına henüz yatırım yapmamış olanlara kötü haber verdi. Memiş'e göre, gram altın fiyatları herhangi bir düşüş yaşamadan sürekli yükselecek, bu nedenle her fırsatın bir alım fırsatı olduğunu söyledi. Elinde altın bulunduran yatırımcılara ise, eğer nakit ihtiyaçları yoksa altınlarına dokunmamalarını önerdi.
Gümüş Fiyatları: İslam Memiş, gümüşün ons fiyatının 22.71 dolar, gram fiyatının ise 22.81 lira olduğunu belirtti. Gümüşteki fiyatlarla ilgili olarak 22-22.24 arasındaki devam eden trendi paylaşan uzman, gümüşün değerinin altında olduğunu ve elinde gümüş bulunduranların bulundurmaya devam etmeleri gerektiğini belirtti.
 
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