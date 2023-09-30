Halterde Yeni Başarılar

26 Eylül - 02 Ekim 2023 tarihleri arasında Bursa'da düzenlenen Gençler Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası'nda, Isparta'nın gururu Medine Saime Balaban büyük bir başarıya imza attı. 64 kilo kategorisinde yarışan Balaban, koparmada 83 kg ve silkmede 102 kg kaldırarak Türkiye Şampiyonu oldu. Ayrıca, silkmedeki 102 kg'lik başarısıyla Yıldızlar kategorisinde yeni Türkiye Rekoru kırdı.Isparta GSİM Spor Kulübü sporcusu Berranur Apaydın da 81 kilo kategorisinde koparmada 70 kg ve silkmede 81 kg kaldırarak Türkiye 2.'si oldu.Bu büyük başarılarla Isparta'yı gururlandıran sporcularımızı ve İl Müdürlüğümüz Antrenörleri Hasan Ali Şen ve Gamze Şen'i tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.