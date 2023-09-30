Halterde Yeni Başarılar

Halterde Yeni Başarılar
ISPARTA 0
ISPARTA DÜĞÜN SALONLARIisparta-oto-ekspertiz-raporuISPARTA-TENTE-BRANDA
Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden Halterde Yeni Başarılar
26 Eylül - 02 Ekim 2023 tarihleri arasında Bursa'da düzenlenen Gençler Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası'nda, Isparta'nın gururu Medine Saime Balaban büyük bir başarıya imza attı. 64 kilo kategorisinde yarışan Balaban, koparmada 83 kg ve silkmede 102 kg kaldırarak Türkiye Şampiyonu oldu. Ayrıca, silkmedeki 102 kg'lik başarısıyla Yıldızlar kategorisinde yeni Türkiye Rekoru kırdı.
Isparta GSİM Spor Kulübü sporcusu Berranur Apaydın da 81 kilo kategorisinde koparmada 70 kg ve silkmede 81 kg kaldırarak Türkiye 2.'si oldu.
Bu büyük başarılarla Isparta'yı gururlandıran sporcularımızı ve İl Müdürlüğümüz Antrenörleri Hasan Ali Şen ve Gamze Şen'i tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.
 
384762957-18208303483270693-8981688183889221892-n384753787-18208303492270693-2471706912373360936-n
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Moss Tactical Isparta: Outdoor Tutkunlarının Vazgeçilmez Durağı!
Eğirdir Gölü'nde Kaçak Kerevit Operasyonu Gerçekleştirdi
Isparta'da Trafik Kazası: 1 Kişi Hayatını Kaybetti
Isparta'da FETÖ/PDY Üyesi İş Adamı Yakalandı
Elektrik Fiyatlarına Ekim Ayında Zam Geldi, Sanayi Elektriği Yüzde 20 Zamlandı
Isparta Çevresinde Yerel Kuvvetli Gök Gürültülü Sağanak Yağışlar
Isparta Emniyetinden "Sazan Sarmalı" Dolandırıcılığı Uyarısı
Tezyak Mangal Kömürü ile Mangal Keyfiniz Hiç Bu Kadar Kolay Olmadı!
Eynel Medikal: Sağlığınıza Değer Katıyor!
Isparta'da Kaçakçılık Operasyonu
Sahte İlanlara Karşı Sert Tedbirler: Cumhurbaşkanı Erdoğan Açıkladı!
Araç Sahipleri Dikkat: Benzine İndirim Bekleniyor
Yeni Kimliklerdeki Ehliyet Sorunu Çözüme Kavuşuyor
Yargıtay'dan "Kaynanaya Hakaret Eden Geline Nafaka Yok" Kararı
Bakan Tekin, Milyonlarca Öğrenciyi İlgilendiren Kararı Açıkladı!
Haftanın 7 Günü Taze Balık Kaya Balık'ta
Pilot Garage: Güvende Kalın!
Güvence ve Estetik Bir Arada - Dinamik Oto Döşeme ile Özel Tente ve Branda Çözümleri!
Isparta'da Güvenilir Ekspertiz Hizmeti: Dynobil Oto Ekspertiz
Isparta Emniyet Müdürlüğü'nden Kaçakçılık Operasyonu
SSK ve Bağ-Kur Emekli Maaşlarına İlişkin Son Gelişmeler
​ Isparta İl Emniyet Müdürlüğü'nden Önemli Operasyon
Isparta Emniyet Müdürlüğü'nden Kaçakçılık Operasyonu
Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor...
TES ile İkinci Emeklilik Şansı Geliyor! İşte Detaylar
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, akşam düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı.15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, akşam düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı.
9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.
ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022
Gül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli GörüntülerGül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli Görüntüler
Isparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışmaIsparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışma
MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ISPARTA'YA GELİŞİNİN 92. YILDÖNÜMÜMUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ISPARTA'YA GELİŞİNİN 92. YILDÖNÜMÜ
Isparta'da Kar Bereketi işte merkezden yeni resimlerIsparta'da Kar Bereketi işte merkezden yeni resimler
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, akşam düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı.9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022Gül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli GörüntülerIsparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışmaMUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ISPARTA'YA GELİŞİNİN 92. YILDÖNÜMÜIsparta'da Kar Bereketi işte merkezden yeni resimler
isparta-askeri-malzeme-urunler-bot-outdoor-giyim

isparta-in-giyim-ürünleri-magazasi

isparta-kasap-et-urunleri-tavuk-kiyma-kuzu-pirzola

isparta-detayli-oto-yikama

isparta-ambalaj-kullan-at-malzemeleri

isparta-urfa-kebap-adana-durum-sis-kofte-lahmacun-siparis-telefon

isparta-cam-balkon-albert-genau-ucuz-kampanyaifiyatlari

isparta-gul-ve-lavanta-urunleri

isparta-KONTEYNER-PRAFABRİK-EV-KONUT-UCUZ-KAMPANYA-DAVRAZ

isparta-temizlik-sirketi-telefon

isparta-aktar-baharat-bitkisel-yaglari

isparta-protez-peruk-perma-anatomik-sac-kesimi-boyama

isparta-pastane-yas-pasta-siparis

isparta-laptop-tablet-tamiri

isparta-balik-balikci-siparis-telefon

isparta-samziman-tamiri-MMT-vites-toyota-servisi

isparta-sarkuteri-peynir-zeytin-urunleri

ISPARTA uygun avm

isparta-sarkuteri-yoresel-urunler-cig-sut-et

isparta-gunes-elektrik-paneli

isparta-mobilya-ipek-muzaffer-tarik-karaca-divanev-manco-genc-cocuk-odasi-inegol-divanev-mobilya

isparta-sanziman-hidrolik-direksiyon-tamiri

isparta-oto-muzik-sistemleri

ısparta gül lokumu

ısparta cam balkon

ısparta duşakabin

ISPARTA bilgisayar tamiri

ISPARTA motosiklet

ISPARTA egzoz tamiri

ISPARTA CAM BALKON

ISPARTA uygun avm

ısparta kasap

ISPARTA sineklik

ISPARTA BOYA MALZEMELERİ

süpürge toz torbası

Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

Isparta'da Trafik Kazası: 1 Kişi Hayatını KaybettiIsparta'da Trafik Kazası: 1 Kişi Hayatını Kaybetti29 Eylül 2023
Tezyak Mangal Kömürü ile Mangal Keyfiniz Hiç Bu Kadar Kolay Olmadı! Tezyak Mangal Kömürü ile Mangal Keyfiniz Hiç Bu Kadar Kolay Olmadı! 28 Eylül 2023
Isparta Çevresinde Yerel Kuvvetli Gök Gürültülü Sağanak YağışlarIsparta Çevresinde Yerel Kuvvetli Gök Gürültülü Sağanak Yağışlar28 Eylül 2023
Eynel Medikal: Sağlığınıza Değer Katıyor!Eynel Medikal: Sağlığınıza Değer Katıyor!27 Eylül 2023
Araç Sahipleri Dikkat: Benzine İndirim BekleniyorAraç Sahipleri Dikkat: Benzine İndirim Bekleniyor25 Eylül 2023
Isparta'da Kaçakçılık OperasyonuIsparta'da Kaçakçılık Operasyonu27 Eylül 2023
Hem İşlevsel Hem Şık Kirli Sepeti Arıyorsanız, Doğru Yerdesiniz!Hem İşlevsel Hem Şık Kirli Sepeti Arıyorsanız, Doğru Yerdesiniz!27 Eylül 2023
Isparta Emniyetinden "Sazan Sarmalı" Dolandırıcılığı UyarısıIsparta Emniyetinden "Sazan Sarmalı" Dolandırıcılığı Uyarısı28 Eylül 2023
ITSO BAŞKANI ÇELİK: DEMİRYOLU ULAŞIMINI GELİŞTİRMELİYİZ!ITSO BAŞKANI ÇELİK: DEMİRYOLU ULAŞIMINI GELİŞTİRMELİYİZ!25 Eylül 2023
Isparta İl Müftülüğü'nden Basın AçıklamasıIsparta İl Müftülüğü'nden Basın Açıklaması27 Eylül 2023
Elektrik Fiyatlarına Ekim Ayında Zam Geldi, Sanayi Elektriği Yüzde 20 ZamlandıElektrik Fiyatlarına Ekim Ayında Zam Geldi, Sanayi Elektriği Yüzde 20 Zamlandı29 Eylül 2023
TÜRKİYE’NİN ÇIRAĞI EMRE VE BAŞKAN TURAL’DAN VALİ BARUŞ’A ZİYARETTÜRKİYE’NİN ÇIRAĞI EMRE VE BAŞKAN TURAL’DAN VALİ BARUŞ’A ZİYARET25 Eylül 2023
Isparta Belediyesi Yeni Otogar Projesinde Sona YaklaşıyorIsparta Belediyesi Yeni Otogar Projesinde Sona Yaklaşıyor27 Eylül 2023
Isparta'da FETÖ/PDY Üyesi İş Adamı Yakalandı Isparta'da FETÖ/PDY Üyesi İş Adamı Yakalandı 29 Eylül 2023
İtfaiye Teşkilatından Vali Baruş’a Ziyaretİtfaiye Teşkilatından Vali Baruş’a Ziyaret25 Eylül 2023
Isparta'da Su Ürünleri Denetimi ve El Koyma AçıklamasıIsparta'da Su Ürünleri Denetimi ve El Koyma Açıklaması25 Eylül 2023
Başkan Tural, Gül Küçük Sanayi Sitesi Esnafıyla Buluştu ve Esnafın Sorunlarını DinlediBaşkan Tural, Gül Küçük Sanayi Sitesi Esnafıyla Buluştu ve Esnafın Sorunlarını Dinledi27 Eylül 2023
"PEYGAMBERİMİZ İMAN VE İSTİKAMET" KONULU KONFERANS GERÇEKLEŞTİ "PEYGAMBERİMİZ İMAN VE İSTİKAMET" KONULU KONFERANS GERÇEKLEŞTİ 27 Eylül 2023
Avukatlara Yönelik Şiddetin Son Bulması İçin Acil Tedbirler GereklidirAvukatlara Yönelik Şiddetin Son Bulması İçin Acil Tedbirler Gereklidir27 Eylül 2023
CHP Isparta Merkez İlçe Başkanı ve Yöneticileri, Yangın Zararı Gören Aileye Destek VerdiCHP Isparta Merkez İlçe Başkanı ve Yöneticileri, Yangın Zararı Gören Aileye Destek Verdi28 Eylül 2023