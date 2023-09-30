Eğirdir Gölü'nde Kaçak Kerevit Operasyonu Gerçekleştirdi

Bakanlığımız tarafından ülke genelinde kolluk kuvvetleri ile birlikte yürütülen su ürünleri denetimleri kapsamında, Eğirdir Jandarma bot komutanlığının özenli ve kararlı çalışmaları sonucunda, Eğirdir Gölü'nde kaçak avlanma şüphesiyle izlenen bir olay sonuç verdi. Yaklaşık 400 kg kerevit içeren 21 adet plastik kasa, menşei belgesi olmayan şekilde yakalandı ve ilgili kişiye yasa gereği işlem uygulandı.1380 sayılı su ürünleri kanununun ilgili hükümleri uyarınca, canlı olarak ele geçirilen kerevitler, Eğirdir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol ve Denetim Ekipleri tarafından Eğirdir Gölü'ne iade edildi. Bu olay, su kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir balıkçılık politikalarının uygulanmasına yönelik önemli bir adım olarak kayda geçti.