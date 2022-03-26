İL HIFZISSIHHA KURULU KARARI

Karar No : 2022- 13 -

Karar Tarihi : 23.03.2022

Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu 23.03.2022 Çarşamba günü saat 16.30’da Vali Ömer SEYMENOĞLU başkanlığında İçişleri Bakanlığının 23.03.2022 tarih ve 27302 sayılı Genelgesi gereğince toplandı.

Koronavirüs (Covid-19) salgını sürecinde toplumsal hayatın işleyişine ilişkin usul ve esaslar, salgının genel seyri ve Sağlık Bakanlığının önerileri doğrultusunda belirlenmektedir.

Sağlık Bakanlığının 22.03.2022 tarih ve E-39476629-724.01.01 yazısında; “Uluslararası yük taşımacılığı kapsamında Türk ve yabancı uyruklu sürücülerin ülkemize giriş­çıkışlarına ve ülkemizden üçüncü ülkelere transit geçişlerine ilişkin usul ve esaslar ile ülkemize giriş yapan araçların dezenfeksiyon işlemine tabi tutulmaları”na dair İçişleri Bakanlığınca çıkarılan Genelge hükümlerinin, koronavirüs salgınının son dönemdeki seyri dikkate alınarak kaldırılması talep edilmektedir.

Bu kapsamda, İçişleri Bakanlığının 08.05.2020 tarih ve 7784 sayılı Genelgesi ile 03.06.2020 tarih ve 8751 sayılı Genelgesinin;

A.Türkiye’denTransitGeçecekAraçlarveŞoförlerbaşlıklıkısmının2ncimaddesinin “Giriş yapan araçlar dezenfeksiyon işlemine tabi tutulacaktır. ”

B. Türkiye’ye Giriş Yapacak Şoförler başlıklı kısmının 2 nci maddesinin “Ülkemize giriş yapan araçlar dezenfeksiyon işlemine tabi tutulacaktır. ”

C. Ro­Ro Seferlerinde Uygulanacak Kurallar başlıklı kısmının 4 üncü maddesinin “Ülkemize RoRo seferleri ile gelen tırlar şoförlerine teslim edilmeden önce şoför kabini başta olmak üzere araçların dezenfeksiyonu yapılacaktır. ”

Hükümleri 23.03.2022 tarihinden itibaren uygulanmayacaktır.

Yukarıda alınan kararların ivedilikle planlanmasına/uygulanmasına, tüm kolluk ve belediye zabıtası birimleri ile ilgili kurum ve kuruluşlarımız tarafından konunun takip edilerek uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına,

Alınan bu kararın bilgi için Valilik Makamına; gereği için Belediye Başkanlığına, tüm Kaymakamlıklara ve İlçe Belediye Başkanlıkları ile ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

