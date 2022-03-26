Vali Ömer Seymenoğlu, Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından 10-12 Haziran 2022 tarihlerinde Tıbbi Aromatik Bitkiler ana temasıyla düzenlenecek 1. Uluslararası / 4. Ulusal Sağlık Kongresiyle ilgili olarak Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alim Koşar, Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Kanat Gülle, Doç. Dr. Elif Özkan ve Fakülte öğretim üyeleri Dr. Öğr. Üyesi Fuat İnce, Dr. Öğr. Üyesi Giray Kolcu ve Dr. Öğr. Üyesi Mukadder İnci Başer Kolcu ile görüştü.Tıbbi aromatik bitkilerin başkenti olan Isparta’da düzenlenecek kongre ile Isparta’nın sahip olduğu endemik bitki türleri ile diğer tüm tıbbi aromatik bilgiler her yönüyle bilimsel oturumlarda ele alınacak, atölye çalışmaları yapılacak ve ilgili mekanlara geziler düzenlenecek.