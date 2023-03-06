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EYT'liler banka promosyon tutarları açıklandı

EYT'liler banka promosyon tutarları açıklandı
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EYT'liler banka promosyon tutarları açıklandı
EYT'liler bu ay emekli aylığı için başvuru yapmaya başlarken gözler bankaların vereceği promosyon tutarlarına çevrildi.
Prim ve yıl şartını tamamlayan EYT'lilerin başvuru süreci başladı.
 
EYT'liler e-Devlet üzerinden emeklilik için başvuru yapabilecekler.
EYT'liler başvuru ve ilk maaş ile beraber banka promosyonları merak etmeye başladı.
EYT'liler nisan ayında ilk maaş ve banka promosyonlarını alabilecekler.
 
Bu süreçte ise bankalar EYT'liler için banka promosyon kampanyalarını açıklamaya başladı.
 
HANGİ BANKA NE KADAR PROMOSYON VERİYOR?
Bankaların EYT'liler için promosyonları 3500 TL ve 10 bin TL arasında değişiyor.

İşte banka banka promosyon tutarları;
 
AKBANK EMEKLİ PROMOSYON

Maaşa göre 4200 TL, 4850 TL, 6250 TL ve 7000 TL.

Bankadan kredi kartı alıp 12 ay boyunca ayda 1000 TL harcama sözü verene ise 1500 TL chip para.
 
DENİZBANK EMEKLİ PROMOSYON

1 otomatik fatura ödeme talimatı veren EYT'lilere maaşına göre

4500 TL
5250 TL
6750 TL
7500 TL
 
FİBA BANKA EMEKLİ PROMOSYON

Maaşa göre;

3000 TL
3500 TL
4500 TL
5000 TL
 
GARANTİ BBVA EMEKLİ PROMOSYON

Maaşa göre;

3600 TL
4200 TL
5400 TL
6000 TL

Ayrıca yeni kart ile 500 lira harcama ve 2 otomatik ödeme talimatı verene 1500 lira bonus.
 
HALKBANK EMEKLİ PROMOSYON

Maaşa göre;

3000 TL
3500 TL
4500 TL
5000 TL
 
ING EMEKLİ PROMOSYON

4500 TL
5250 TL
6750 TL
7500 TL
Kredi kartı alıp tek seferde 500 lira harcayana 1000 TL
 
İŞ BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU

4500 TL
5250 TL
6750 TL
7500 TL
 
KUVEYT TÜRK EMEKLİ PROMOSYONU

3600 TL
4200 TL
5400 TL
6000 TL
 
ŞEKERBANK EMEKLİ PROMOSYONU

3000 TL
3500 TL
4500 TL
5000 TL
 
QNB FİNANSBANK EMEKLİ PROMOSYONU

4800 TL
5600 TL
7200 TL
8000 TL

Kredi kartıyla market ve eczane harcamalarına yıllık 1200 lira
 
TÜRKİYE FİNANS EMEKLİ PROMOSYONU
2 fatura talimatı ve yedek hesap başvurusu yapana maaşe göre 3500 TL, 5000 TL, 6500 TL ve 7500 TL.
Emekli yakınını getirene kişi başı 250 TL

YAPI KREDİ EMEKLİ PROMOSYONU
4500 TL
5250 TL
6750 TL
7500 TL
2 fatura ödeme talimatı verene 250 TL. kart alıp 500 TL harcayana 750 TL.
 
VAKIFBANK EMEKLİ PROMOSYONU
3000 TL
3500 TL
4500 TL
5000 TL
 
ZİRAAT EMEKLİ PROMOSYONU
3000 TL
3500 TL
4500 TL
5000 TL
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