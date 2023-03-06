EYT'liler bu ay emekli aylığı için başvuru yapmaya başlarken gözler bankaların vereceği promosyon tutarlarına çevrildi.
Prim ve yıl şartını tamamlayan EYT'lilerin başvuru süreci başladı.
Prim ve yıl şartını tamamlayan EYT'lilerin başvuru süreci başladı.
EYT'liler e-Devlet üzerinden emeklilik için başvuru yapabilecekler.
EYT'liler başvuru ve ilk maaş ile beraber banka promosyonları merak etmeye başladı.
EYT'liler başvuru ve ilk maaş ile beraber banka promosyonları merak etmeye başladı.
Bu süreçte ise bankalar EYT'liler için banka promosyon kampanyalarını açıklamaya başladı.
HANGİ BANKA NE KADAR PROMOSYON VERİYOR?
Bankaların EYT'liler için promosyonları 3500 TL ve 10 bin TL arasında değişiyor.
İşte banka banka promosyon tutarları;
Bankaların EYT'liler için promosyonları 3500 TL ve 10 bin TL arasında değişiyor.
İşte banka banka promosyon tutarları;
AKBANK EMEKLİ PROMOSYON
Maaşa göre 4200 TL, 4850 TL, 6250 TL ve 7000 TL.
Bankadan kredi kartı alıp 12 ay boyunca ayda 1000 TL harcama sözü verene ise 1500 TL chip para.
Maaşa göre 4200 TL, 4850 TL, 6250 TL ve 7000 TL.
Bankadan kredi kartı alıp 12 ay boyunca ayda 1000 TL harcama sözü verene ise 1500 TL chip para.
DENİZBANK EMEKLİ PROMOSYON
1 otomatik fatura ödeme talimatı veren EYT'lilere maaşına göre
4500 TL
5250 TL
6750 TL
7500 TL
1 otomatik fatura ödeme talimatı veren EYT'lilere maaşına göre
4500 TL
5250 TL
6750 TL
7500 TL
FİBA BANKA EMEKLİ PROMOSYON
Maaşa göre;
3000 TL
3500 TL
4500 TL
5000 TL
Maaşa göre;
3000 TL
3500 TL
4500 TL
5000 TL
GARANTİ BBVA EMEKLİ PROMOSYON
Maaşa göre;
3600 TL
4200 TL
5400 TL
6000 TL
Ayrıca yeni kart ile 500 lira harcama ve 2 otomatik ödeme talimatı verene 1500 lira bonus.
Maaşa göre;
3600 TL
4200 TL
5400 TL
6000 TL
Ayrıca yeni kart ile 500 lira harcama ve 2 otomatik ödeme talimatı verene 1500 lira bonus.
HALKBANK EMEKLİ PROMOSYON
Maaşa göre;
3000 TL
3500 TL
4500 TL
5000 TL
Maaşa göre;
3000 TL
3500 TL
4500 TL
5000 TL
ING EMEKLİ PROMOSYON
4500 TL
5250 TL
6750 TL
7500 TL
Kredi kartı alıp tek seferde 500 lira harcayana 1000 TL
4500 TL
5250 TL
6750 TL
7500 TL
Kredi kartı alıp tek seferde 500 lira harcayana 1000 TL
İŞ BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU
4500 TL
5250 TL
6750 TL
7500 TL
4500 TL
5250 TL
6750 TL
7500 TL
KUVEYT TÜRK EMEKLİ PROMOSYONU
3600 TL
4200 TL
5400 TL
6000 TL
3600 TL
4200 TL
5400 TL
6000 TL
ŞEKERBANK EMEKLİ PROMOSYONU
3000 TL
3500 TL
4500 TL
5000 TL
3000 TL
3500 TL
4500 TL
5000 TL
QNB FİNANSBANK EMEKLİ PROMOSYONU
4800 TL
5600 TL
7200 TL
8000 TL
Kredi kartıyla market ve eczane harcamalarına yıllık 1200 lira
4800 TL
5600 TL
7200 TL
8000 TL
Kredi kartıyla market ve eczane harcamalarına yıllık 1200 lira
TÜRKİYE FİNANS EMEKLİ PROMOSYONU
2 fatura talimatı ve yedek hesap başvurusu yapana maaşe göre 3500 TL, 5000 TL, 6500 TL ve 7500 TL.
Emekli yakınını getirene kişi başı 250 TL
YAPI KREDİ EMEKLİ PROMOSYONU
2 fatura talimatı ve yedek hesap başvurusu yapana maaşe göre 3500 TL, 5000 TL, 6500 TL ve 7500 TL.
Emekli yakınını getirene kişi başı 250 TL
YAPI KREDİ EMEKLİ PROMOSYONU
4500 TL
5250 TL
6750 TL
7500 TL
2 fatura ödeme talimatı verene 250 TL. kart alıp 500 TL harcayana 750 TL.
5250 TL
6750 TL
7500 TL
2 fatura ödeme talimatı verene 250 TL. kart alıp 500 TL harcayana 750 TL.
VAKIFBANK EMEKLİ PROMOSYONU
3000 TL
3500 TL
4500 TL
5000 TL
3000 TL
3500 TL
4500 TL
5000 TL
ZİRAAT EMEKLİ PROMOSYONU
3000 TL
3500 TL
4500 TL
5000 TL
3000 TL
3500 TL
4500 TL
5000 TL