EYT'liler banka promosyon tutarları açıklandı

EYT'liler bu ay emekli aylığı için başvuru yapmaya başlarken gözler bankaların vereceği promosyon tutarlarına çevrildi. Prim ve yıl şartını tamamlayan EYT'lilerin başvuru süreci başladı.

EYT'liler e-Devlet üzerinden emeklilik için başvuru yapabilecekler.

EYT'liler başvuru ve ilk maaş ile beraber banka promosyonları merak etmeye başladı. EYT'liler nisan ayında ilk maaş ve banka promosyonlarını alabilecekler.

Bu süreçte ise bankalar EYT'liler için banka promosyon kampanyalarını açıklamaya başladı.

HANGİ BANKA NE KADAR PROMOSYON VERİYOR?

Bankaların EYT'liler için promosyonları 3500 TL ve 10 bin TL arasında değişiyor.



İşte banka banka promosyon tutarları;

AKBANK EMEKLİ PROMOSYON



Maaşa göre 4200 TL, 4850 TL, 6250 TL ve 7000 TL.



Bankadan kredi kartı alıp 12 ay boyunca ayda 1000 TL harcama sözü verene ise 1500 TL chip para.

DENİZBANK EMEKLİ PROMOSYON



1 otomatik fatura ödeme talimatı veren EYT'lilere maaşına göre



4500 TL

5250 TL

6750 TL

7500 TL

FİBA BANKA EMEKLİ PROMOSYON



Maaşa göre;



3000 TL

3500 TL

4500 TL

5000 TL

GARANTİ BBVA EMEKLİ PROMOSYON



Maaşa göre;



3600 TL

4200 TL

5400 TL

6000 TL



Ayrıca yeni kart ile 500 lira harcama ve 2 otomatik ödeme talimatı verene 1500 lira bonus.

HALKBANK EMEKLİ PROMOSYON



Maaşa göre;



3000 TL

3500 TL

4500 TL

5000 TL

ING EMEKLİ PROMOSYON



4500 TL

5250 TL

6750 TL

7500 TL

Kredi kartı alıp tek seferde 500 lira harcayana 1000 TL



İŞ BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU



4500 TL

5250 TL

6750 TL

7500 TL

KUVEYT TÜRK EMEKLİ PROMOSYONU



3600 TL

4200 TL

5400 TL

6000 TL

ŞEKERBANK EMEKLİ PROMOSYONU



3000 TL

3500 TL

4500 TL

5000 TL

QNB FİNANSBANK EMEKLİ PROMOSYONU



4800 TL

5600 TL

7200 TL

8000 TL



Kredi kartıyla market ve eczane harcamalarına yıllık 1200 lira



TÜRKİYE FİNANS EMEKLİ PROMOSYONU

2 fatura talimatı ve yedek hesap başvurusu yapana maaşe göre 3500 TL, 5000 TL, 6500 TL ve 7500 TL.

Emekli yakınını getirene kişi başı 250 TL



YAPI KREDİ EMEKLİ PROMOSYONU

4500 TL

5250 TL

6750 TL

7500 TL

2 fatura ödeme talimatı verene 250 TL. kart alıp 500 TL harcayana 750 TL.



VAKIFBANK EMEKLİ PROMOSYONU

3000 TL

3500 TL

4500 TL

5000 TL

