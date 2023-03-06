Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 6 Mart 1930 tarihinde Isparta’yı teşrifinin 93. Yıldönümü, düzenlenen törenle kutlandı.
Kortej yürüyüşü ile başlayan törende katılımcılar 6 Mart Caddesi’nden 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı’na kadar süren yürüyüş gerçekleştirdi.
15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı’nda düzenlenen törene Vali Aydın Baruş Garnizon Komutanı Albay Mustafa Kahraman, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, mülki ,askeri ve adli erkân, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, gaziler, şehit yakınları, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
Tören, sırasıyla Isparta Valiliği, Garnizon Komutanlığı ve Belediye Başkanlığı çelenklerinin Atatürk Anıtı’na sunulması ardından saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’mızın okunmasıyla başladı.
Tören Belediye Başkanı Başdeğirmen’in günün anlam ve önemini belirten konuşmasıyla son buldu.
Katılımcılar ardından Halil Hamit Paşa İl Halk Kütüphanesi’ndeki Atatürk Kitapları ve Fotoğrafları sergisini gezdi.
Vali Baruş ve protokol üyeleri son olarak Tarihi Garnizon Komutanlığı binasında oluşturulan müzeyi gezdi. Müzede eski Isparta fotoğraflarının yanı sıra Güzel Sanatlar Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından yapılan Atatürk resimleri yer alıyor.
Müzenin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür eden ve plaket takdim eden Vali Baruş “Binamızın Büyük Önder Atatürk’ün Isparta’yı teşriflerinin 93. yıl dönümünde bu şekilde düzenlenmesinde emeği geçen başta Garnizon Komutanımız Mustafa Albayımıza çok teşekkür ediyoruz. Tabii burada bütün sivil toplum kuruluşlarının ve Isparta'daki meslek odalarımızın çok önemli katkıları oldu. Müzemiz inşallah önümüzdeki süreçte daha da zenginleşecek. Burası aslında Isparta tarihini anlatan bir yer olacak. Çünkü Isparta hakikaten İstiklal Savaşı’nda milli mücadeleye çok büyük katkılar vermiş bir il. Sizlerin de bildiği gibi milli mücadele cephesine buradan bahriye müfrezeleri vasıtasıyla Eğirdir gölü üzerinden çok önemli katkılar veriliyor, cephane taşınıyor. Onun için Isparta tarihinde İstiklal Savaşı çok önemli. Hem o günün anılarını yaşatmak hem de daha sonraki süreçte Cumhuriyet döneminde Isparta’da gerçekleşen hamleleri görmek, onlara şahit olmak gerçekten bize gurur veriyor. Çünkü tarihine sahip çıkmayan milletler geleceğe sağlıklı olarak adım atamazlar. Bu bilincin oluşturulması için binanın bu şekilde düzenlenmesi çok çok önemli. Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri de burada çok güzel tablolar oluşturmuşlar kendilerine ayrıca teşekkür ediyoruz” dedi.