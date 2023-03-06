Müzenin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür eden ve plaket takdim eden Vali Baruş “Binamızın Büyük Önder Atatürk’ün Isparta’yı teşriflerinin 93. yıl dönümünde bu şekilde düzenlenmesinde emeği geçen başta Garnizon Komutanımız Mustafa Albayımıza çok teşekkür ediyoruz. Tabii burada bütün sivil toplum kuruluşlarının ve Isparta'daki meslek odalarımızın çok önemli katkıları oldu. Müzemiz inşallah önümüzdeki süreçte daha da zenginleşecek. Burası aslında Isparta tarihini anlatan bir yer olacak. Çünkü Isparta hakikaten İstiklal Savaşı’nda milli mücadeleye çok büyük katkılar vermiş bir il. Sizlerin de bildiği gibi milli mücadele cephesine buradan bahriye müfrezeleri vasıtasıyla Eğirdir gölü üzerinden çok önemli katkılar veriliyor, cephane taşınıyor. Onun için Isparta tarihinde İstiklal Savaşı çok önemli. Hem o günün anılarını yaşatmak hem de daha sonraki süreçte Cumhuriyet döneminde Isparta’da gerçekleşen hamleleri görmek, onlara şahit olmak gerçekten bize gurur veriyor. Çünkü tarihine sahip çıkmayan milletler geleceğe sağlıklı olarak adım atamazlar. Bu bilincin oluşturulması için binanın bu şekilde düzenlenmesi çok çok önemli. Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri de burada çok güzel tablolar oluşturmuşlar kendilerine ayrıca teşekkür ediyoruz” dedi.