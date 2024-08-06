Apartmanda Oturan Herkesi İlgilendiren Karar: Ödeme Zorunluluğu Kalktı

Yargıtay, apartman yönetimiyle ilgili milyonlarca ev sahibi ve kiracıyı ilgilendiren önemli bir karara imza attı. Artık ödemek zorunda değilsiniz.

Çatı Yenileme Bedelinde İcra Takibi

Menemen'deki bir apartmanda, çatı katında oturan bina yöneticisi, çatının yenilenmesi için bir firma ile anlaşmıştı. Ancak kat maliklerinin çatının yenilenme bedelini ödememesi üzerine, yönetici icra takibi başlattı. Bazı kat malikleri davanın reddi için mahkemeye başvurdu, ancak mahkeme davayı reddetti ve bu karar Yargıtay tarafından da onaylandı.

Yargıtay Kararı

Yargıtay 20. Hukuk Dairesi tarafından verilen kararda, çatı yenileme bedelinin ödenmemesi nedeniyle başlatılan icra takibinin geçerli olduğuna vurgu yapıldı. Kararda, Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 20. maddesi uyarınca, çatı yapım bedelinin tüm kat maliklerinin onayıyla ödenmesi gerektiği ve bu tür değişikliklerin oy birliğiyle yapılması gerektiği ifade edildi.

Proje Değişikliği ve Kat Maliklerinin Onayı

Kararda ayrıca, çatı yapımının proje değişikliği gerektirdiği ve bu değişikliğin onayı için tüm kat maliklerinin muvafakatinin alınması gerektiği belirtildi. Çatı yapım projesinin belediye tarafından onaylanmadığı ve proje dışı yapılan değişikliklerin maliyetinden, bu değişikliklere onay vermeyen kat maliklerinin sorumlu tutulamayacağı ifade edildi.

Yargıtay, kararında hukuka aykırılık tespit etmedi ve mahkemenin çatı giderlerinin ödenmemesi yönündeki kararını destekledi. Bu karar, apartman yönetimi ve kat maliklerinin benzer durumlarla karşılaşması halinde emsal teşkil edebilir.