Asgari Ücret Zammı İçin Uzmanlardan Tahmin

Asgari ücret zammı ile ilgili beklentiler artarken, uzmanlardan kritik tahminler gelmeye devam ediyor. Özellikle Ocak 2024'te yapılacak zam, milyonlarca çalışan tarafından merakla bekleniyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun toplanmasıyla süreç hızlanacak, ancak şimdiden ekonomistler konuya dair öngörülerini paylaşıyor.

İş Portföy Genel Müdür Yardımcısı Nilüfer Sezgin, CNBC-e canlı yayınında yaptığı açıklamada, enflasyonla mücadele kapsamında asgari ücrete ara zam yapılmamasının, iç talebi kontrol altına almayı hedefleyen bir strateji olduğunu belirtti. Sezgin’e göre, ara zam yapılmaması enflasyonist baskıların azaltılmasına yönelik bir önlem olarak öne çıkıyor.

Asgari ücret zammı tahmini hakkında konuşan Sezgin, 2024 Ocak ayından itibaren geçerli olacak artışın, Orta Vadeli Program’da öngörülen yüzde 17'lik enflasyon hedefiyle uyumlu olacağını ifade etti. Ancak Merkez Bankası'nın da enflasyon tahminlerini revize edebileceğine dikkat çekti.

Yüzde 30 zam beklentisi üzerinde duran Sezgin, bu oranı sürpriz olarak görmediğini söyledi. Enflasyon ve büyüme tahminleri ışığında, yüzde 30 civarında bir artışın gerçekleşmesi olasılığına işaret etti. Eğer bu oranın altında bir zam yapılırsa, enflasyon beklentilerinin olumlu yönde etkilenebileceğini belirtti. Ancak, daha yüksek bir artış durumunda, enflasyon beklentilerinin yeniden gözden geçirilmesi gerekebileceğini de ekledi.

Özetle, asgari ücret zammının yüzde 30 civarında olması bekleniyor, ancak nihai rakam enflasyon ve büyüme beklentilerine bağlı olarak belirlenecek.