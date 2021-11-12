Eğirdir Gölü çevresinin ardıç ağaçlarıyla yeşillenmesini amaçlayan "Eğirdir Yeniden Ardıç Kokacak" projesi kapsamında Eğirdir Bağbuyan mevkiinde 8 hektar (yaklaşık 80 dönüm) araziye 5 bin ardıç ağacı dikilecek."Eğirdir Yeniden Ardıç Kokacak" sloganıyla hayat bulan, Ardıç Gönüllüleri ile Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nin birlikte hazırladığı sosyal sorumluluk projesi kapsamında Eğirdir’de ardıç fidanları toprakla buluştu.Etkinliğe; Kaymakam Adem Çelik, ISUBÜ Öğretim Görevlileri, Belediye Başkan Vekili Ahmet Selim Bulucu, Eğirdir Orman İşletme Müdürü Fevzi Ceylani, Eğirdir Orman Fidanlık Müdürü Cumhur Gaffar, Ardıç Gönüllüleri, Daire Amirleri, üniversite ve lise öğrencileri, sivil toplum kuruluş temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde gerçekleştirilen fidan dikim töreni, Eğirdir Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü Halk Oyunları ekibinin gösterisi ile başladı. Daha sonra Eğirdir Orman İşletme Müdürlüğü yetkililerince ardıç fidanı hakkında bilgi verilerek katılımcılar tarafından fidan dikimi yapıldı. Eğirdir Orman Fidanlığında üretilen 1-2 yaşındaki kokulu ardıç fidanları katılımcılar tarafından toprakla buluşturulurken dikilen fidanların yaşayabilmesi için gerekli olan bakım çalışmaları yaklaşık 5 yıl süreyle Eğirdir Orman İşletme Müdürlüğünce yapılacak.Etkinlikte bir konuşma yapan Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik "Bugün güzel Eğirdir’imizde çok güzel bir amaç için bir araya geldik. Eğirdirimiz geçmişte çok güzel ardıç kokuyormuş. Biz yeniden Ardıç Gönüllüleri Platformu ile birlikte Orman teşkilatımız, Belediye ve Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) işbirliğiyle çok güzel bir etkinlik gerçekleştiriyoruz. Bugün 11.11 Milli ağaçlandırma günü. Bu yıl hep beraber çocuklarımızla, gençlerimizle ve ilçe halkımızla birlikte ağaç dikiyoruz. Bu sene Eğirdir’de ardıç ağacı dikiyoruz. Bu yıl ki sloganımız 'Eğirdir Yeniden Ardıç kokacak'. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.Program Eğirdir Belediye Başkanlığının ikramı ve Eğirdir Orman İşletme Müdürlüğünün isteyen vatandaşlara ücretsiz ardıç fidanı dağıtımı ile sona erdi.