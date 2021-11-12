Cumhurbaşkanı Erdoğan: 81 ile 81 millet ormanı yapılacak

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla düzenlenen fidan dikim töreninde konuştu. Erdoğan, 81 ilin tamamında millet ormanı yapılacağını açıkladı.

"AVRUPA'DA 1. DÜNYADA 4.'YÜZ"

81 İLE 81 MİLLET ORMANI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla düzenlenen fidan dikim töreninde konuştu. Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:İnsanoğlunun tabiatın dengesini bozan adımlar atması artık sürdürülemez boyuta gelmiştir. Doğal felaketler bize tabiatın mesajıdır.Dünyada orman varlığı azalırken, ülkemiz orman varlığının arttığı nadir ülkelerden biri olmuştur. Türkiye ağaçlandırma çalışmalarında Avrupa'da birinci, dünyada dördüncü sırada yer alıyor. Dünya orman varlığı sıralamasındaki yerimizi 27. sıraya çıkardık. Hedefimiz 2023 sonuna kadar dikilen fidan sayısını 7 milyara, ülkemizin orman varlığını yüzölçümümüzün 3'te 1'ine ulaştırmaktır.Daha yeşil bir Türkiye hedefiyle Cumhuriyet tarihinin en büyük ağaçlandırma seferberliğini yürütüyoruz.Fidan dikimi yaptığımız bu alanı millet ormanı haline getirerek insanlarımızın hizmetine sunacağız. 81 ile 81 millet ormanı kurarak tüm vatandaşlarımızın bu hizmetten faydalanmasını sağlayacağız.