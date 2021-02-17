*EĞİRDİR BELEDİYE BAŞKANI

VELİ GÖK FIRINCILARI DİNLEDİ!..



*FIRINCI ESNAFLARININ SORUNLARIYLADA İLGİLENEN BAŞKANA

FIRINCI ESNAFLARI TEŞEKKÜR ETTİ.



Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK Eğirdir’deki Fırın İşletmecileri ile bir araya geldi.

Başkan GÖK, vatandaşların daha hijyenik ve sağlıklı ekmekleri yemeleri için daha çok gayret gösterilmesi gerektiğini belirtti. Fırıncıların görüş ve önerilerini dinleyen Başkan GÖK

sorunları tek tek not aldı.

Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK "Eğirdir Belediyesi olarak esnafımızın kaliteli hizmet etmesi ve ayakta kalması için çalışmalara devam ediyoruz. Özellikle pandemi sürecinde halkımızın sağlığı için kaliteli hizmet anlayışı ile çalışan fırıncı esnafımızın sorun ve sıkıntıları bizleri yakından ilgilendiriyor. Ekmeği çok tüketen bir toplum olarak, halkımızın sağlığı için ekmek çok önemlidir. İlçemizde faaliyet gösteren fırıncılarımızın sorun ve sıkıntılarında her zaman yanlarında olduğumuzun bilinmesini istiyorum.

Toplantıya Başkan Veli GÖK, Zabıta Müdürü Ümit METİN, Zabıta Amiri Ramazan AYDIN, UNPA Ekmek Fabrikası Sahibi Mehmet AĞAÇAYAK, Çaybaşı Fırını Sahibi Abbas ÖZDEMİR, Bağlar Fırını Sahibi Aydın AKIN, Menderes Mahallesi Fırını Sahibi Süleyman KORKMAZ, Yeni Mahalle Fırını Sahibi Salih AZGINBÖCÜ, Yeni Mahalle Yukarı Fırın Sahibi Şükrü YILDIZ, Kayadaş Fırını Sahibi Abdullah KAYADAŞ, Kızılçubuk Taş Fırını Sahibi Aykut ÖZKAN, Altınkum Fırın Sahibi Bayram KUZ katıldı.

Belediye Zabıta Müdürü Ümit METİN’de İlçemizde hizmet veren fırınların daha gelişmiş işletmeler olma yolunda vatandaşlarımıza en iyi, en hijyenik ve en kaliteli hizmeti vermeleri yönündeki fikir ve görüşlerini ifade etti.

Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK’ün, fırıncı esnafının sorunlarıyla ilgilenmesi ve böyle bir toplantıya ev sahipliği yapmasından dolayı teşekkür eden fırın işletmecileri, "Belediyenin esnafın sorunlarıyla ilgilenmesi çok güzel bir şey. Biz de birlikte olup başkanımıza destek olmaya çalışacağız. Başkanımıza bizi dinlediği için çok teşekkür ederiz" dedi.

(EĞİRDİR BELEDİYESİ BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER BÜROSU)