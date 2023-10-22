Cumhuriyetimizin 100. Yılında Davraz Dağı Zirve Yürüyüşü

Cumhuriyetimizin 100. yıl kutlamaları kapsamında, Davraz Dağı'nın zirvesine unutulmaz bir yürüyüş gerçekleştirildi. Bu özel etkinliğe, Isparta Valisi Aydın Baruş, birçok kurum müdürü, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Dağcılık Kulübü üyeleri ve sporcular katıldı.Cumartesi sabahı, tüm hazırlıklarını tamamlayan ekip, zirveye ulaşmak için heyecanla yola çıktı. Davraz Dağı'nın 2635 metre yüksekliğindeki zirvesine tırmanışları, özellikle zorlu arazi koşulları nedeniyle oldukça meşakkatliydi. Ancak bu anlamlı yürüyüş, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümünü kutlama adına büyük bir motivasyon kaynağıydı.Ekip, zorlu tırmanışın ardından Davraz'ın zirvesine ulaştığında, muhteşem manzaranın tadını çıkarmak için bir araya geldi. Vali Baruş, bu özel anı şu sözlerle ifade etti: "Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümünü bu anlamlı yürüyüşle kutlamanın gururunu yaşıyoruz. Bu etkinliğe katılan herkese minnettarım."Yürüyüşe katılanlar, Davraz'ın zirvesinden Isparta Ovası ve çevresindeki dağları kuşbakışı izlemenin eşsiz bir deneyim olduğunu dile getirdi. Bu etkinlik, vatanlarına ve Cumhuriyet'e olan bağlılıklarını bir kez daha göstermenin bir yolu olarak kabul edildi. Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümüne yapılan bu özel zirve yürüyüşü, unutulmaz bir anı olarak hatıralarda kalacak gibi görünüyor.