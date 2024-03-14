Bağımsızlık Tehdidi ve Büyük Deprem Uyarısı: Celal Şengör'den Çarpıcı Açıklamalar

Yer bilimci Prof. Dr. Celal Şengör, Indyturk'e verdiği röportajda, Marmara Denizi'nde beklenen büyük İstanbul depremi ve olası sonuçlarıyla ilgili dikkat çeken tespitlerde bulundu. Şengör, tarihteki büyük depremlerin aralıkları ve İstanbul'un maruz kaldığı riskler üzerine önemli değerlendirmelerde bulundu.

Şengör'ün vurguladığına göre, İstanbul'u etkileyebilecek beklenen depremin büyüklüğü 7,2 ile 7,4 arasında olması beklenirken, aslında bu büyüklüğün 7,6'ya kadar çıkabileceği uyarısında bulundu. Özellikle Silivri'den başlayarak İzmit'e doğru hareket edebilecek bir depremin ardından Tekirdağ yönünde bir kırılmanın olabileceğini belirtti.

Bu büyük felaketin İstanbul ve Tekirdağ'ı büyük ölçüde etkileyeceğini vurgulayan Şengör, Türkiye'nin bu tür bir felakete hazırlıksız olduğunu ve uluslararası yardım talep etme ihtimalinin yüksek olduğunu öne sürdü. Bu durumun Türkiye'nin bağımsızlığını kaybetme riskini beraberinde getirebileceğine dikkat çekti.

Ayrıca, Şengör, uluslararası toplumun İstanbul'un stratejik ve kültürel önemini bildiğini ve bu nedenle yardım talebinin karşılanabileceğini belirtti. Son olarak, tarihsel bir hatırlatma yaparak Sevr Antlaşması'nda İstanbul'un uluslararası bir şehir olarak ele alınmasının hala gündemde olduğunu ve bu tür bir felaket sonrasında yeniden tartışılacağını ima etti.

Celal Şengör'ün açıklamaları, İstanbul'un beklenen büyük depremi ve bu felaketin Türkiye ve uluslararası toplum üzerindeki olası etkilerini yeniden gözler önüne seriyor.