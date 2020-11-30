Bakan Selçuk'tan okullar için son dakika açıklaması! Birçok ilde yeni kararlar

Son dakika haberi: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, uzaktan eğitim süreci içerisinde bulunan öğretmenler ve veliler dahil olmak üzere herkese teşekkür etti. Bazı illerimizde ise il hıffısıhha kurullarının değerlendirmeleri neticesinde uzaktan eğitimle ilgili kararlar alındı.



Selçuk, "Uzaktan eğitimi başarıyla sürdüren öğretmenlerimize, EBA-TV'yi okula gidiyormuş gibi izleyen öğrencilerimize, sürecin güçlü destekçisi velilerimize, “Çocuklar derstedir şimdi.”diyerek gürültü yapmayan nazik komşulara iyi haftalar diliyorum. Hep birlikte çocuklarımızın yanındayız." açıklamasında bulundu.



BİRÇOK İLDE SON DAKİKA UZAKTAN EĞİTİM KARARI

ANKARA

Ankara'da, Covid-19 salgınının seyri dikkate alındığında 30 Kasım 2020- 4 Ocak 2021 tarihlerinde il genelindeki resmi anaokulu ve ana sınıfları ile uygulama sınıflarında eğitim- öğretim faaliyetlerinin uzaktan eğitim yoluyla sürdürülmesine karar verildi.

EDİRNE VE KIRKLARELİ

Edirne ve Kırklareli'deki resmi anaokulu, ana sınıfı ile uygulama sınıflarında, Covid-19 tedbirleri kapsamında, uzaktan eğitime geçildi.

YOZGAT

Yozgat'ta, koronavirüs tedbirleri kapsamında, 30 Kasım 2020- 4 Ocak 2021 tarihleri arasında il genelindeki resmi anaokulu ve ana sınıfları ile uygulama sınıflarında eğitim- öğretim faaliyetlerinin uzaktan eğitim yoluyla sürdürülmesine karar verildi.

ŞIRNAK

Şırnak'ta, koronavirüs tedbirleri kapsamında anaokulu, ana sınıfı ile uygulama sınıflarında uzaktan eğitime geçildi.



