Benzine Dev İndirim Geliyor: Tarih Belli Oldu

Araç sahipleri dikkat! 6 Ağustos 2024 tarihinde benzine büyük bir indirim geliyor.

Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve döviz kurlarındaki değişiklikler, benzin ve motorin fiyatlarının da değişkenlik göstermesine neden oluyor. Bugün, 3 Ağustos 2024 itibarıyla "benzin ve motorin fiyatlarında herhangi bir güncelleme var mı? Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar, benzin ve motorin litre fiyatları kaç TL?" en çok aratılan konulardan biri olarak öne çıkıyor.

Orta Doğu'da Gerilimin Piyasalara Etkisi

Orta Doğu'da yaşanan gerilimlerin piyasaya etkisi beklenirken, benzin fiyatlarına 6 Ağustos 2024 itibarıyla geçerli olmak üzere litre başına 1 lira 73 kuruşluk bir indirim yapılması öngörülüyor. Ancak, motorin fiyatlarında herhangi bir değişiklik beklenmiyor.

Güncel Akaryakıt Fiyatları

Bugünkü akaryakıt pompa fiyatlarına göre:

İstanbul'da motorinin litre fiyatı: 45,20 TL

45,20 TL İstanbul'da benzinin litre fiyatı: 43,64 TL

Akaryakıt Fiyatları Nasıl Hesaplanıyor?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları, gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK paylarının eklenmesiyle hesaplanan rafineri satış fiyatına göre belirleniyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayımlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve döviz kuru dikkate alınarak hesaplanıyor.

Özetle:

Benzine indirim: 6 Ağustos 2024'te litre başına 1,73 TL indirim bekleniyor.

6 Ağustos 2024'te litre başına 1,73 TL indirim bekleniyor. Güncel fiyatlar: İstanbul'da motorin 45,20 TL, benzin 43,64 TL.

İstanbul'da motorin 45,20 TL, benzin 43,64 TL. Hesaplama yöntemi: Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK paylarının eklenmesiyle belirleniyor.

Bu gelişmeler doğrultusunda araç sahiplerinin yakıt masraflarında önemli bir düşüş yaşanması bekleniyor.