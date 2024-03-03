Bankalardan ATM'lerde Yeni Düzenleme

Bankalar, ATM'lerde Yeni Düzenleme İle Limitleri Artırıyor

Gelişen teknoloji ve müşteri ihtiyaçları doğrultusunda, bankalar müşteri memnuniyetini artırmak, zaman tasarrufu sağlamak ve şube yoğunluğunu azaltmak amacıyla ATM'lerde önemli bir düzenlemeye gidiyor. Binlerce vatandaşın günlük nakit ihtiyaçlarını karşılamak üzere sıklıkla kullandığı ATM'lerdeki limitlerde yapılan değişiklikle birlikte, müşteriler daha yüksek miktarlarda nakit çekme olanağına kavuşacak.

Günlük nakit çekim limiti, önceki düzenlemelere göre 5 Bin TL olarak belirlenmişti. Ancak alınan yeni kararla birlikte, bankalar müşterilerine günlük çekim limitlerini 10 Bin TL'ye kadar çıkarma hakkını elde etti. Bazı bankalar ise bu limiti 15 Bin TL'ye kadar artırarak, müşterilerin daha geniş bir finansal hareket alanına sahip olmalarını amaçlıyor.

Bu önemli düzenleme, müşterilerin zaman tasarrufu yapmalarına ve banka şubelerindeki yoğunluğun azaltılmasına da katkı sağlayacak. Yüksek tutarlardaki nakit çekim işlemlerinin ATM'ler üzerinden gerçekleştirilmesi, şubelerdeki bekleme sürelerini azaltacak ve sosyal mesafe kurallarının daha etkin bir şekilde uygulanmasına olanak tanıyacak.

Ayrıca, cep telefonu aracılığıyla yapılan karekod üzerinden gerçekleştirilen nakit çekim işlemlerinde de limit artışı yaşandığı bildirildi. Bu kapsamda, bankadan bankaya değişiklik göstermekle birlikte genel olarak 10 Bin ile 15 Bin TL arasında nakit çekim limitlerinde artış görülüyor.

Bankaların getirdiği bu yeni düzenleme, müşterilerin finansal işlemlerini daha rahat ve hızlı bir şekilde gerçekleştirmelerine olanak tanırken, aynı zamanda teknoloji kullanımını teşvik ederek şube trafiğini azaltmayı hedefliyor.