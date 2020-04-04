Son dakika: Bakan açıkladı! Fiyatlar düşecek

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Makarna üreticilerimiz üretimde sıkıntı yaşamıyor, ihracata dahi devam ediyoruz." dedi. Önce iç pazarın taleplerinin karşılanacağını sonra ihracatın olacağını belirten Pakdemirli, gıda fiyatlarında gerileme olacaktır dedi.



Bakan Pakdemirli CNN Türk'te canlı yayında açıklamalarda bulunuyor.



Pakdemirli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Makarna üreticilerimiz üretimde sıkıntı yaşamıyor, ihracata dahi devam ediyoruz.



- Gıda fiyatlarında gerileme olacaktır. Türkiye'nin gıda problemi kısa, orta ve uzun vadede olmayacak.



LİMON İHRACATI İZNE BAĞLANDI



Gıda üretim ve fiyatları sürekli izleniyor. Ürün takiplerini yapıyoruz. Örneğin limonda bunu yaptık İhracatı izne bağladık. Bizim kararımızdan sonra yurtiçinde fiyatlar düştü, Rusya'da halden bana görüntü gönderdiler limon 4 dolara çıkmış.

Bu dönemde önce can sonra canan. Önce iç pazarın talepleri uygun fiyatla karşılanacak sonra ihracat. Üretim yüzde 100 devam ediyor. Bu dönemde yeni bir gıda enflasyonunun anlamı yok.



HAZİNE ARAZİLERİ BEDELSİZ OLARAK ALINDI



Bu dönemde işsiz kalanları üretime davet ediyoruz. Dün imzalar atıldı. Hazine arazilerinin bir kısmını bedelsiz olarak Tarım Bakanlığı'na aldık. Tarım ve Gıda ölmeyecek iki sektördür. Hazine arazilerinde hububat alanında değerlendirebilir.



BAKANLIKTAN UYGUN FİYATLI BALIK

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Çipura ve levrek, 3-4-5 Nisan'da kampanyaya katılan tüm marketlerde ve seçkin balıkçılarda uygun fiyata satılacak.



EKMEK SATIŞINDA YENİ DÖNEM

Pazar ve açık yerlerde ekmek satışı yasaklandı. Aksi durumlarda Gıda WhatsApp ihbar hattı devrede. Vatandaşlar aklına takılanları sorabilirler ve ihbarda bulunabilir. Numarası 0501 174 0 174.



GEREKİRSE HEPSİNİ BİZ ALIRIZ



Üreticiyi asla mağdur etmeyeceğiz. Ürünü tarlada bırakmayacağız gerekirse hepsini biz alırız. Borçlarla ilgili bir düzenleme üzerinde çalışılıyor. İmkanlar çerçevesinde üreticilerimiz için her şeyi yaparız.



AŞI ÇALIŞMALARI

Başta Pendik Enstitüsü olmak üzere çalışıyoruz. Kuş gribi hastalıklarını yenmiş bir ülkeyiz bunu da bu teşkilat ile yaptık. Hem aşı hem serum üzerinde yapılacak olan çalışmalarda bizim teşkilatımız son derece iddialı. Çalışmalara başladık, arkadaşlarımız çalışıyorlar. Eminim ki yakın zamanda önemli gelişmeler kaydedeceğiz.

Elektrikli traktör çok yakın zamanda üretim hattından çıkacak. Üretim hatları kuruluyor. Üreticimiz var. TİGEM olarak da 35 tane sipariş verdik, bunları alıp kullanacağız.



